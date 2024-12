เปิดบทสัมภาษณ์ "Tobias Fjellander" ผู้อยู่เบื้องหลัง ESL One Bangkok ศึกอีสปอร์ต DOTA2 ใหญ่ที่สุดในไทย

ปัญหาหลัก ๆ ที่เราพบคือการขนส่ง เนื่องจากกรุงเทพมีสภาพการจราจรที่หนาแน่นมาก ทำให้การขนย้ายอุปกรณ์ใช้เวลาค่อนข้างมาก และต้องเตรียมงานหลายวันกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ เราจึงเลือกจัดงานที่สยามพารากอนซึ่งมีความกว้างขวาง รองรับสเกลงานขนาดใหญ่ และที่สำคัญคืออยู่ติดกับรถไฟฟ้า ทำให้แฟน ๆ สามารถเดินทางมาชมการแข่งขันได้อย่างสะดวกเราเรนเดอร์โมเดลของรอยัล พารากอน ฮอลล์ เพื่อจำลองการจัดวางแผนผังที่นั่งและตำแหน่งหน้าจอ เนื่องจาก DOTA2 เป็นเกมที่มีรายละเอียดค่อนข้างมาก เราจึงให้ความสำคัญกับตำแหน่งหน้าจอและระยะห่างของผู้ชม ซึ่งผ่านการคำนวณมาแล้วว่าผู้ชมจะได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันอันดุเดือด และเชียร์ทีมโปรดได้อย่างสนุกสนาน ไม่ว่าจะเลือกนั่งที่ตำแหน่งใดก็ตามESL One Bangkok 2024 ประสบความสำเร็จอย่างมาก แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของชุมชนDOTA2 ในประเทศไทย และแฟน ๆ ชาวไทยก็ยอดเยี่ยมมาก เราหวังว่าจะสามารถสานต่อความสำเร็จนี้ในปีต่อ ๆ ไปESL One powered by Intel® ได้รับความนิยมอย่างสูงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมาโดยตลอด และสิ่งหนึ่งที่เราพยายามทำในทุกประเทศที่เราจัดการแข่งขัน ก็คือการแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศของประเทศนั้น ๆ ที่อยู่นอกสนามแข่งขัน หมายความว่าเราต้องเดินทางไปยังสถานที่สำคัญต่าง ๆ เพื่อถ่ายทำและนำเสนอให้กับผู้ชมของเรา ซึ่งจะเป็นการโปรโมตประเทศนั้น ๆ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และแสดงถึงศักยภาพของวงการอีสปอร์ตในแต่ละประเทศเรามีงาน ESL One หลายงานที่ประกาศไว้แล้วซึ่งจะมีขึ้นในปี 2025 รวมถึง ESL One Raleigh ในเดือนเมษายน เราหวังว่าจะสามารถแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานต่าง ๆ ที่กำลังจะมีขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ในเร็ว ๆ นี้แฟน ๆ DOTA2 สามารถติดตามข้อมูลและข่าวสารล่าสุดของการแข่งขัน ESL Dota 2 ได้ที่ pro.eslgaming.com/tour/dota2/ หรือติดตามบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X (หรือ Twitter), Facebook Instagram และ YouTube