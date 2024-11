"Rakion" ตำนานเกม Action PVP สุดมันส์! เปิด OBT แล้ววันนี้

"Rakion" เป็นเกมออนไลน์แนว Action MOBA ที่เน้นการ PvP แบบทีม โดยมีจุดเด่นที่การผสมผสานระหว่างการต่อสู้แบบแอคชั่นและการวางกลยุทธ์ โดยผู้เล่นจะต้องควบคุมตัวละครฮีโร่ที่มีให้เลือกหลากหลายสไตล์ เช่น Swordsman, Archer, Blacksmith, Mage, Ninja และ Dualist เข้าร่วมการต่อสู้แบบเรียลไทม์ในโหมดต่าง ๆ เพื่อเก็บคะแนนหรือเอาชนะคู่แข่งกิจกรรมล็อกอิน 10 วัน รับรางวัลสุดพิเศษแบบสุ่มทุกวัน เริ่มแล้ววันนี้ - 5 ธันวาคม 2567กิจกรรมเพิ่มพลังด้วยบูสต์สุดพิเศษ! Power Up with Exclusive Boosts! รับโบนัสสุดคุ้มเมื่อใช้ Creature พิเศษในสนามรบ เพียงติดตั้ง Creature ที่กำหนด ก็จะได้รับค่าประสบการณ์ (EXP) ทองคำ และคะแนนกิจกรรมกิจกรรมสะสมตัวอักษรเพื่อพิชิตภารกิจสุดท้าทาย สร้างคำเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโหมดเกมต่าง ๆ เมื่อสร้างคำสำเร็จ คุณจะได้รับคะแนนกิจกรรมสะสมเพื่อคว้าอันดับสูงสุดบนกระดานผู้นำรวบรวมกำลังคนในดิสคอร์ดเพื่อปลดล็อครางวัลใหม่ ๆ กิจกรรมพิเศษเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในเซิร์ฟเวอร์ Discord จะได้รับรางวัลในเกมสุดล้ำค่า"Rakion" เปิด Open Beta อย่างเป็นทางการแล้ว ดาวน์โหลดเกมได้ที่ https://rakionsea.playpark.com/ ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่แฟนเพจ Rakion by PlayPark และทาง LINE Official @PlayParkTH