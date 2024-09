ก่อนที่จะไปรู้จักกับ "Sweet Baby Inc." ต้องอธิบายความหมายของคำว่า Woke ซึ่งหมายถึงการ "ตื่นรู้" หรือ "ตระหนักรู้" ถึงความไม่เท่าเทียม การกดขี่ และความอยุติธรรมที่ดำรงอยู่ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการเหยียดผิว เชื้อชาติ หรือเพศ โดยคำนี้ได้เริ่มรับความนิยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และกลายเป็นสัญลักษณ์ของการตื่นตัวทางสังคมและการต่อต้านความอยุติธรรมในรูปแบบต่าง ๆสำหรับ "Sweet Baby Inc." คือสตูดิโอพัฒนาและให้คำปรึกษาด้านการเล่าเรื่อง ตั้งอยู่ที่เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 โดยอดีตนักพัฒนาและนักเขียนบทของ Ubisoft ร่วมกับผู้จัดการผลิตภัณฑ์โดยมีพันธกิจหลักคือให้คำปรึกษาด้านเรื่องราวในวิดีโอเกม เพื่อส่งเสริมความหลากหลาย (Diversity), ความเท่าเทียม (Equity) และการมีส่วนร่วมต่อสังคม (Inclusion ) ในเรื่องราวของเกม รวมถึงการทำงานในสตูดิโอพัฒนาเกม เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดีภายในองค์กรถ้าอ่านตามพันธกิจของบริษัทก็ดูจะเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม แต่ทว่าผลงานที่ออกมากลับไม่ได้เช่นนั้น เพราะเกมที่ Sweet Baby Inc. เข้าไปมีส่วนร่วม ล้วนแต่สร้างความหงุดหงิดให้กับเหล่าเกมเมอร์ ไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนสีผิวของตัวละคร Angrboda ในเกม, เปลี่ยนสีผิวและปรับแก้ภูมิหลังของตัวละคร Saga Anderson ตัวเอก, เขียนบทพากย์ บทสนทนาของตัวละคร NPC และแทรกธง Pride Month ในเกม, เขียนสคริปต์เนื้อเรื่องในเกมรวมถึงอีกหลายเกมที่ Sweet Baby Inc. เข้าไปยุ่มย่าม จนทำให้ภาพลักษ์ของตัวละครหรือเนื้อเรื่องของเกมผิดเพี้ยนไปจากที่ควรจะเป็น ส่งผลไปถึงเสียงวิจารณ์ ยอดขาย และกระแสต่อต้านจากเหล่าเกมเมอร์จำนวนมาก จนเกิดกลุ่มที่เรียกว่าบน Steam เพื่อร่วมกันแบนเกมที่ Sweet Baby Inc. มีส่วนร่วมแม้ว่าจะมีกระแสต่อต้าน แถมยังต้องเสียเงินค่าให้คำปรึกษาเป็นจำนวนหลักล้านเหรียญฯ แต่ก็ยังมีบริษัทเกมที่จำเป็นจะต้องสร้างเกมในแนวทาง Woke เหตุผลหนึ่งคือต้องการเงินลงทุนจากและสองบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการเงินและการลงทุนของสหรัฐอเมริกา ผ่านการประเมินคะแนนหรือการส่งเสริมความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วมต่อสังคม และหรือการพัฒนาองค์กรแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งบริษัทที่มีคะแนน DEI และ ESG สูง ก็จะมีโอกาสได้รับเงินลงทุนมหาศาลจากบริษัทการเงินระดับโลก จึงเป็นเรื่องช่วยไม่ได้ที่บริษัทเกมจะหันมาใช้บริการ Sweet Baby Inc. เพื่อให้เกมและองค์กรของตนผ่านการประเมินดังกล่าวส่วนอีกเหตุผลหนึ่งคือ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกโจมตีจากชุมชนชาว Woke และสื่อ ว่าตัวเกมขาดความหลากหลาย ดังเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเกม "Hogwarts Legacy" ที่ปฏิเสธการร่วมงานกับ Sweet Baby Inc. จนเกิดดราม่าและถูกสื่อจำนวนหนึ่งบอยคอตไม่ช่วยโปรโมตเกม หรือกรณีเกม "Black Myth: Wukong" ที่ไม่ยอมรับข้อเสนอของ Sweet Baby Inc. จนถูกสื่อโจมตีเรื่องการเหยียดเพศของทีมพัฒนาภายในบริษัท ( อ่านข่าว "วิบากกรรม Black Myth: Wukong ถูกโจมตีเรื่องเหยียดเพศ เหตุปัดข้อเสนอ Sweet Baby Inc." จุดเริ่มต้นของ Woke คือการสร้างความตระหนักรู้ถึงความอยุติธรรมในสังคม ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีและน่าชื่นชมที่องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ หันมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ แต่การใส่ความ Woke เข้ามาในสื่อบันเทิง เช่น เกม หรือภาพยนตร์ โดยขาดชั้นเชิงในการนำเสนอหรือทำให้ผู้เสพสื่อเกิดความรู้สึกร่วม ความ Woke นั้นก็จะเป็นเพียงแค่การยัดเยียด ที่มีแต่ทำให้ผู้เสพสื่อเกิดความรู้สึกต่อต้านเท่านั้น สิ่งที่ผู้สร้างผลงานทั้งหลายควรทำคือทำความเข้าใจในผลงานและสิ่งที่ตนเองต้องการนำเสนอ และอย่าฝืนใส่ความ Woke ที่ผิดธรรมชาติ ผลงานเหล่านั้นก็จะได้รับการยอมรับในคุณค่าของตัวผลงานเอง