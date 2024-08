เผยวิบากกรรม "Black Myth: Wukong" ถูกโจมตีเรื่องเหยียดเพศ เหตุปัดข้อเสนอ "Sweet Baby Inc."

ย้อนกลับเดือนพฤศจิกายน ปี 2023 สื่อเกมต่างประเทศชื่อดังอย่าง IGN ได้ลงบทความโจมตีว่า ผู้พัฒนาเกม "Black Myth: Wukong" มีพฤติกรรมเหยียดเพศ โดยผู้เขียนบทความโชว์หลักฐานเป็นภาพข้อความของ "Feng Ji" หนึ่งในผู้ก่อตั้งสตูดิโอ Game Science ที่โพสต์บน Weibo (โซเชียลมีเดียของจีน) พร้อมแปลข้อความจากภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ และระบุว่าข้อความของ Feng มีลักษณะส่อเสียดทางเพศ และดูถูกเพศหญิงแต่ทว่าบทความของ IGN ได้กลายเป็นประเด็นขึ้นมา เมื่อโพสต์บทความนี้บน X: @IGN ถูกแจ้งเตือนโดย Comunity Notes ระบุว่าบทความนี้มีการแปลที่ผิดพลาด ขณะที่สื่อของฮ่องกงอย่าง HK01 และสื่อเกมของจีนอย่าง GameLook ก็ระบุตรงกันว่า บทความของ IGN มีการแปลที่ผิดบริบท ซึ่งทำให้เนื้อหาผิดเพี้ยนไปจากเดิมอย่างไรก็ตาม IGN ก็ยังลงบทความโจมตี Game Science เรื่องการเหยียดเพศอีกหลายครั้ง รวมไปถึงสื่อเกมยักษ์ใหญ่อีกหลายสำนักก็ลงข่าวเล่นประเด็นนี้เช่นกัน แต่ทาง Game Science ก็ไม่เคยออกมาตอบโต้หรือแก้ต่างใด ๆต่อมาผู้ใช้ X นาม Pirat_Nation ได้แปลบทความหนึ่งจาก Weibo ระบุว่า Game Science เคยได้รับข้อเสนอจาก Sweet Baby Inc. บริษัทให้คำปรึกษาด้านการเล่าเรื่องของแคนาดา ที่มาเสนอตัวขอเป็นที่ปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนเกม Black Myth: Wukong ให้ตอบโจทย์ "มาตรฐานทางศีลธรรมความหลากหลาย" หรือ "Woke" โดยทาง Game Science จะต้องจ่ายเงินเป็นจำนวน 7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 240 ล้านบาท) แน่นอนว่า Game Science ปฏิเสธข้อเสนอ เพราะนอกจากจะต้องเสียเงินเป็นจำนวนมากแล้ว ยังต้องยอมให้ Sweet Baby Inc. เข้ามาปรับเปลี่ยนเนื้อหาของเกม ซึ่งทำให้การทำงานยุ่งยากเกินความจำเป็นในบทความยังระบุด้วยว่า สาเหตุที่ Game Science ถูกสื่อตะวันตกโจมตีเรื่องประเด็นเหยียดเพศอย่างต่อเนื่อง เพราะไม่ยอมรับข้อเสนอของ Sweet Baby Inc. โดยยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับกรณีของเกม "Hogwarts Legacy" ที่โดนนักเขียนรายใหญ่ของ IGN โจมตีว่าเกมขาดความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศ จนกลายเป็นประเด็นใหญ่โตเช่นกันแม้การที่ Game Science ปฏิเสธข้อเสนอของ Sweet Baby Inc. อาจส่งผลให้ "Black Myth: Wukong" ถูกโจมตีจากกลุ่มคนที่กล่าวหาว่าเกมไม่มีความหลากหลาย แต่เมื่อเกมออกวางจำหน่ายอย่างทางการ ความสำเร็จที่ตัวเกมทำได้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้ว ว่าการที่ Game Science มั่นคงในจุดยืน และเลือกนำเสนอเกมในแบบที่ตนตั้งใจเอาใว้ คือตัวเลือกที่ดีที่สุดที่ไม่อาจปฏิเสธได้