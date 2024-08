เกมใหม่หน้าคุ้น! "The Ragnarok" เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว

"The Ragnarok" เป็นเกม MMORPG ที่คงเกมเพลย์ตามแบบต้นฉบับเกม Ragnarok Online พร้อมสืบทอดภาพกราฟิกสไตล์คลาสสิกและระบบเกมที่ผู้เล่นคุ้นเคย อาทิ Character's Class, MVP Boss, Guild Wars, BGM, Item ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้เพิ่มระบบอำนวยความสะดวกให้ผู้เล่นสามารถเก็บเลเวลตัวละคร และฟาร์มไอเทมได้แบบอัตโนมัติอีกด้วยThe Ragnarok ยังคงมี Class ที่ผู้เล่นคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็น Swordman, Mage, Archer, Thef, Acolyte และ Merchant ซึ่งสามารถสลับเปลี่ยนอาชีพได้อย่างอิสระและพัฒนาเพื่อเปลี่ยน Class 2 ได้ตัวละครสามารถเก็บเลเวลและไอเทมในเกมได้โดยอัตโนมัติโจมตี Emperium ของศัตรูเพื่อยึดปราสาท ป้องกันและโจมตีศัตรูที่จะหวังจะแย่งชิง ชนะนอนบ้าน แพ้นอนวัดผู้เล่นสามารถวาร์ปไปยังแผนที่ Boss MVP ได้ทันทีเพียงแค่คลิกเดียว เพิ่มความสะดวกสบายในการล่าบอสได้แบบสุด ๆการต่อสู้ระหว่างทีม แย่งชิงพื้นที่ ศึกแห่งศักดิ์ศรีที่จะมีผู้ชนะเพียงทีมเดียวเท่านั้นสำหรับผู้เล่นที่ลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับของรางวัลมากมาย อาทิ Costume Gasha x100, Headgear, Oridecon x100, Elunium x100 และฉายา The Ragnarok นอกจากนี้ยังสามารถชวนเพื่อนมาลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน URL เชิญเพื่อนเพื่อรับรางวัลเพิ่มเติม รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมบนแฟนเพจเพื่อรับไอเทมฟรีได้อีกด้วย"The Ragnarok: Gather to The Battlefield" เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วที่ https://theragnaroksea.com/ ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทางแฟนเพจ The Ragnarok TH