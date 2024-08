"VALORANT" จัดงาน Viewing Party ชวนวัยรุ่นวาโลชมศึกชิงแชมป์โลก 25 ส.ค.นี้

เป็นทัวร์นาเมนต์นานาชาติระดับโลกสุดยิ่งใหญ่รายการสุดท้ายของ VCT 2024 โดยปีนี้จะจัดขึ้นที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 สิงหาคม 2567 ซึ่ง Riot Games ประเทศไทย ได้เตรียมงานสุดยิ่งใหญ่สำหรับเหล่าวัยรุ่นวาโล ให้ได้มีส่วนร่วมในการปิดท้ายโมเมนต์สุดประทับใจ ด้วยการจัดงานให้ทั้งแฟนเกมและผู้เล่นได้ร่วมลุ้นไปพร้อม ๆ กันว่า ทีมใดจะคว้าตำแหน่งแชมป์โลกไปครองกล่าวว่า “แคมเปญในครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อให้แฟนวาโลชาวไทย ได้ร่วมลุ้นและสนุกไปกับอีเวนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างที่เป็นเหมือนบทสรุปของซีซั่นการแข่งของ VALORANT ตลอดทั้งปีจาก 16 ทีมทั่วโลก โดยเราได้เตรียมกิจกรรมต่าง ๆ ให้สำหรับแฟน ๆ ได้เข้าร่วมทั้งการแข่งขัน กิจกรรมลุ้นรางวัลลิมิเต็ดและไอเทมสุดเอ็กซ์คลูซีฟในเกม เพื่อปูทางให้ทุกคนได้รู้สึกตื่นเต้นไปพร้อม ๆ กัน ก่อนจะส่งท้ายโมเมนต์แห่งปีด้วยกิจกรรม Viewing Party ที่จะมีการรวมตัวของแฟน ๆ วาโล เพื่อร่วมลุ้นตำแหน่งแชมป์โลกประจำปีนี้ ซึ่งใครที่เล่นเกมนี้อยู่เป็นประจำอยู่แล้ว ก็อยากเชิญชวนให้มาสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตลอดทั้งเดือนสิงหาคม หรือใครที่ยังไม่เคยลองเล่น VALORANT ก็อยากให้ลองมาติดตามความเคลื่อนไหวหรือทดลองเล่นกันก่อนได้ เพราะคอมมูนิตี้ในเกมนี้มีกิจกรรมความสนุกและตื่นเต้นรอทุกคนอยู่เสมอ”หลังการแข่งขันอันแสนทรหดและการคว้าชัยชนะเพื่อสะสมแต้มจากทั่วโลกตลอดทั้งปี ขณะนี้สุดยอดทีม VALORANT ทั้ง 16 ทีมจะได้มายัง VALORANT Champions Seoul เพื่อชิงชัยในทัวร์นาเมนต์สุดท้ายที่ใหญ่ที่สุดของปี ในด่าน Group Stage ตามด้วย Playoffs แบบแพ้สองครั้งคัดออก ก่อนจะปิดท้ายด้วยรอบ Grand Final เพื่อตัดสินทีมที่จะคว้าถ้วยแชมป์โลกไปครอง โดยก่อนจะถึงงานทาง Riot Games ประเทศไทย ยังได้จัดเตรียมความพิเศษและกิจกรรมสนุก ๆ ตลอดเดือนสิงหาคมให้กับผู้เล่นและแฟนเกม ไม่ว่าจะเป็นถือเป็นอีกสิ่งที่หลายคนรอคอยกับเซตสกินที่ประกอบไปด้วยอาวุธหลักอย่าง Phantom และดาบคาตานะที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีในธีมสีดำ ทอง และม่วง พร้อมเอ็ฟเฟคเรืองแสงไปมาตามการแข่งขัน VALORANT Champions โดยสีของตัวปืนจะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ในทุก ๆ 3 สกิล (สูงสุด 24 สกิล) และเมื่อได้เป็น Top Frag ที่ยิงได้เยอะที่สุดในเกม ตัวปืนและใบมีดจะเรืองแสงสีทองและมีรอยแตกแบบลายถ้วยแชมป์เปี้ยนปีนี้ได้อีกด้วย โดยสกิน VALORANT Champions 2024 เปิดขายตั้งแต่วันนี้ - 25 สิงหาคมนี้กิจกรรมที่จะท้าทายแฟนวาโลให้ทายผลการแข่งขันทุกแมตซ์ในทัวร์นาเมนต์ โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเลือกทีมได้จากทั้งในเกม ผ่านทางฮับอีสปอร์ต และทาง valorantesports.com เพื่อลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษตามการทายผลของตัวเองสำหรับแฟน ๆ ที่ติดตามชมถ่ายทอดสดการแข่งขัน Champion Seoul ตลอดเดือนสิงหาคม ยังจะได้ลุ้นรับดรอปรางวัลสุดพิเศษ ที่มีทั้งสเปรย์จะมาในดีไซน์ Tactanimal ของ VALORANT และการ์ดเครื่องแต่งกายพื้นเมืองเกาหลีร่วมสัมผัสความตื่นเต้นและสนุกไปกับ Champions ใน Discord ด้วยการปรับแต่งอวาตาร์และเอฟเฟกต์ใหม่ที่จะเปิดตัวในวันที่ 7 สิงหาคม 2567 เพื่อสร้างความโดดเด่น เตรียมพร้อมสำหรับ Champions Tour อีกทั้งยังมีเอเจนท์ Yoru, Viper, Cypher เพิ่มเข้ามาด้วย และที่สำคัญ คอลเลกชัน S8E2 VALORANT ก็จะกลับมาอีกครั้ง เพื่อให้ทุกคนไฮป์ไปกับ Champions Tour ได้อย่างเต็มที่ทัวร์นาเมนต์ที่เปิดโอกาสสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่จะได้ก้าวสู่สังเวียนประชันฝีมือในทัวร์นาเมนต์แข่งขันเกม VALORANT พร้อมดึง 8 อินฟลูเอนเซอร์สายเกมเมอร์มาร่วมแชร์ประสบการณ์ และเคล็ดลับต่าง ๆ ให้กับ 8 ทีมสุดท้ายที่เข้ารอบ ก่อนชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 60,000 บาท โดยผู้ติดตามเชียร์ยังสามารถร่วมลุ้นรับตั๋วเข้าร่วมงานจากอินฟลูเอนเซอร์ทั้ง 8 คนได้อีกด้วยนอกจากนี้บนโซเชียลมีเดียของ VALORANT Thailand ยังมีคอนเทนต์กิจกรรมประจำสัปดาห์ พร้อมกิจกรรมร่วมสนุกสำหรับแฟน ๆ เกม VALORANT รวมถึงกิจกรรมการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ VALORANT ในธีม Road to Champions เพื่อลุ้นของรางวัลและบัตรเข้าชมงานจากเหล่าพาร์ทเนอร์สโมสรอีสปอร์ตอย่าง Attack All Around Talon TH และ Full Sense บนโซเชียลมีเดีย รวมไปถึงคอมมูนิตี้บนดิสคอร์ดอย่าง Ignition เพื่อลุ้นรับบัตรเข้าร่วมงานและของรางวัลสุดลิมิเต็ดตลอดเดือนสิงหาคมกันแบบฟรี ๆและงานซึ่งจะจัดขึ้นที่ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ ในวันที่ 25 สิงหาคมนี้ Riot Games ประเทศไทย ยังยกทัพกิจกรรมและเซอร์ไพร์สต่าง ๆ มาเอาใจแฟน ๆ วาโลกันมากมาย เช่น ไลฟ์ถ่ายทอดสดชมการแข่งขันแมทช์สุดท้าย เพื่อลุ้นว่าใครจะได้เป็นแชมป์โลกประจำปี 2024 กิจกรรม Meet & Greet กับเหล่านักกีฬาอีสปอร์ตไทย เช่น FullSense, MiTH และ Talon ที่มาพร้อมสินค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่แฟน ๆ ไม่ควรพลาด รวมไปถึงบูธกิจกรรมเพื่อลุ้นรับไอเทมโค้ดเกม และของรางวัลสุดลิมิเต็ดมากมายเฉพาะในงานนี้เท่านั้นใครไม่อยากพลาดอีเวนต์สุดท้ายของ VCT 2024 สามารถร่วมกิจกรรรมลุ้นรับบัตร VALORANT Champions 2024 Thailand Viewing Party ได้ทางโซเชียลมีเดีย VALORANTth ดิสคอร์ด Ignition และช่องทางสตรีมของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ทั้ง Superbusss ViperDemon NearlyGod และ Lammysnax ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับ VCT Champions คู่สายแข่งขันของทัวร์นาเมนต์ รูปแบบการแข่งขัน ตารางการแข่งขัน และอื่น ๆ อีกมากมายได้ที่ ทุกเรื่องที่คุณควรรู้: Champions Seoul โซเชียลมีเดียของ VALORANT Thailand และ VALORANT Esports Thailand