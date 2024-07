คืนชีพ! TEKKEN 8 เผยการกลับมาของ "เฮฮาจิ" พร้อมเนื้อเรื่องอัปเดตฟรี

นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ TEKKEN ที่ TEKKEN 8 จะเพิ่มเนื้อเรื่องตอนใหม่เต็ม ๆ ตอนเข้ามาในโหมดเนื้อเรื่อง ซึ่งเป็นการขยายเรื่องราวของภาค "The Dark Awakens" อันเป็นศึกสายเลือดระหว่างตระกูลคาซามะกับมิชิมะ ภาคเสริมของโหมดเนื้อเรื่อง "The Dark Awakens" จะให้ผู้เล่น TEKKEN 8 ทุกคนได้อัปเดตโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยความร่วมมือทางพันธมิตรกับ Nike, Inc. โดยความร่วมมือในครั้งนี้ครอบคลุมถึงเนื้อหาภายในเกมที่จะเปิดตัวในฤดูใบไม้ร่วงที่จะถึงนี้ ซึ่งรวมถึงรองเท้ากีฬา Nike Air Foamposite One ในรูปแบบดิจิทัลที่ได้แรงบันดาลใจมาจากคาซามะ จิน และ มิชิมะ คาซึยะ Bandai Namco และ Nike ยังได้เซอร์ไพรส์แฟนเกมโดยประกาศวางจำหน่ายรองเท้า Nike Air Foamposite One ‘Kazuya Mishima’ รุ่นลิมิเต็ดที่ใส่ได้จริง สำหรับผู้ที่มาร่วมงาน EVO 2024 ในครั้งนี้Katsuhiro Harada ผู้อำนวยการโปรเจกต์ TEKKEN, Kohei Ikeda ผู้กำกับเกม TEKKEN 8 และ Michael Murray โปรดิวเซอร์โปรเจกต์ TEKKEN ได้ขึ้นเวทีประกาศการร่วมพันธมิตรกับ Nike ในครั้งนี้ ซึ่งในท้ายที่สุด Juan Huerta ดีไซเนอร์อาวุโสผู้รับผิดชอบงานกราฟิกดีไซน์จาก Nike ได้ขึ้นมาร่วมเวทีกับ Harada, Ikeda และ Murray พวกเขาได้ปิดรายการด้วยการเซอร์ไพรส์ขั้นสุดยอด ซึ่งก็คือการเปิดตัวรองเท้าเพื่อเซอร์ไพรส์แฟนเกม โดยเผยโฉมรองเท้ากีฬา Nike Air Foamposite One ‘Kazuya Mishima’ แบบที่ใส่ได้ในโลกแห่งความจริง รองเท้ากีฬาสีดำมันขลับเป็นประกายเงางามนี้ได้แรงบันดาลใจจากตัวละครผู้ดูดีมีสไตล์ วางจำหน่ายโดยมีจำนวนจำกัดและสามารถซื้อได้ผ่านแอปของ Nike สำหรับผู้ที่มาร่วมงาน EVO เท่านั้น Bandai Namco และ Nike จะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในฤดูใบไม้ร่วงเกี่ยวกับการร่วมพันธมิตรของ ‘Nike x TEKKEN’ ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่จะปล่อยให้เล่นกันในเกมด้วยในช่วงสุดท้ายของงาน Bandai Namco ยังได้ประกาศสถานที่เปิดศึก 2024 TEKKEN World Tour Finals ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงโตเกียวในวันที่ 8 ธันวาคม 2024 โดยจะเริ่มการแข่งขันแบบจัดกลุ่มสำหรับลีดเดอร์บอร์ดระดับโลกและระดับภูมิภาคตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรอบ Finals ได้จากพอร์ทัล TEKKEN World Tour 2024 ที่ https://tekkenworldtour.com TEKKEN 8 คือภาคต่อจากแฟรนไชส์เกมต่อสู้ระดับตำนาน พัฒนาด้วย Unreal Engine 5 นำเสนอการต่อสู้ที่น่าตื่นตาตื่นใจและดุเดือดที่สุดในซีรีส์ ด้วยเอฟเฟกต์ที่น่าทึ่งและการออกแบบโมเดลสำหรับตัวละครพร้อมทั้งท่าต่อสู้ต่าง ๆ ขึ้นมาใหม่ทั้งหมด มาพร้อมกับเนื้อเรื่องระดับมหากาพย์ วางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC ผ่านทาง Steam ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://tekken.com/