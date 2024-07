เปิดตัว เกมสตรีทบาส 3 ต่อ 3 จากอดีตทีมงาน EA

gematsu

Play by Play Studios ทีมพัฒนาที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2021 โดยคุณ "Scott Probst" อดีตโปรดิวเซอร์แห่ง Electronic Arts ล่าสุดได้ออกมาประกาศเปิดตัวผลงานเกมกีฬาน้องใหม่ในชื่อเกมแข่งขันสตรีทบาสเก็ตบอลแบ่งทีมข้างละ 3 คน ที่มีกำหนดวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์มและ(ผ่าน Steam ) ภายในปี 2025The Run: Got Next เป็นเกมสตรีทบาสเล่นทั้งสนามแบบฟูลคอร์ทสุดรวดเร็วฉับไวที่สร้างมาเพื่อเฉลิมฉลองวัฒนธรรมยัดห่วงข้างถนน โดยรูปแบบการเล่นของมันจะไม่ใช่แนวซิมูเลชันที่เน้นความสมจริง แต่จะออกไปในแนวอาร์เขตเล่นสบายสามารถปล่อยทริคออกท่าทางได้อย่างง่ายดาย ด้วยเหล่าตัวละครนักบาสหลุดโลกอันหลากหลาย ไล่ตั้งแต่ตัวละครสุดปราดเปรียวว่องไวไปจนถึงตัวละครกำยำที่มีร่างกายสูงใหญ่ผิดมนุษย์ ซึ่งล้วนมีจุดอ่อนและจุดแข็งที่ต่างกันไปตัวเกมจะมอบประสบการณ์ออนไลน์เล่นหลายคนข้ามแพลตฟอร์มที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะลุยเดี่ยวโซโลหรือจับมือสร้างทีมกับผู้เล่นคนอื่น