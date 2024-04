เกมบล็อกเชน "Ragnarok: Monster World" เตรียมเปิดให้เล่นในไทยภายในปี 2024 นี้

"Ragnarok: Monster World" เป็นเกมที่นำมอนสเตอร์จาก Ragnarok มาพัฒนาเป็นเกมแนว RPG ซึ่งผู้เล่นสามารถสร้างเด็คตามสไตล์ตัวเองได้ นอกจากนี้ยังสามารถสนุกเพลิดเพลินไปกับคอนเทนต์ภายในเกมที่หลากหลายได้อีกด้วยRagnarok เป็นเจ้าแรกซึ่งพัฒนาเกมบล็อกเชน Web3 โดยนำ IP จาก Web2 มาใช้และเข้าร่วม Ronin Network โดยกราวิตี้คาดหวังว่าการเข้าร่วม Ronin Network ของ Ragnarok: Monster World นั้น จะทำให้ผู้เล่นมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นRonin มีโทเค็นที่ใช้ EVM (Ethereum Virtual Machine) ที่สร้างขึ้นมาเป็นพิเศษโดย Sky Mavis เพื่อเพิ่มความเร็วในการเล่นเกม ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี 2021 โดยมีผู้เล่นต่อวัน (DAU) จำนวน 1.3 ล้านคน และมีวอลเล็ตอยู่ประมาณ 17.6 ล้านเมื่อเดือนมิถุนายน 2023 บริษัท กราวิตี้ ได้ร่วมมือกับบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนอย่าง Zero X And (0x&) พัฒนาเกม Ragnarok: Monster World ซึ่งมีแผนที่จะเพิ่มโซลูชั่น NFT Rental ภายในเกม Ragnarok: Monster World ให้ผู้เล่นสามารถเช่า NFT เพื่อครอบครองไอเทมภายในเกม หรือปล่อยเช่า NFT ที่ตัวเองมีให้กับผู้เล่นคนอื่นได้ทั้งนี้ ผู้เล่นยังสามารถสะสมและอัพเกรดมอนสเตอร์เกม Ragnarok และนำไปต่อสู้ในโหมด PvP ได้ ซึ่งจะได้รับของรางวัลและเลเวลเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีคอนเทนต์ที่หลากหลายเช่น PvE และ GvG เป็นต้นขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาและจะให้บริการโดย Zero X And (0x&) เนื่องจากบริษัท Zero X And (0x&) มีความสนใจในด้านบล็อกเชนและตลาดคริปโตที่คึกคักในประเทศไทย จึงมีแพลนที่จะพัฒนาเกมรูปแบบ Web3 โดยใช้ IP ของเกม Ragnarok เป็นต้นแบบกล่าวว่า "เกมนี้เป็นเกมที่นำมอนสเตอร์ของโลก Ragnarok มาผสมกับเทคโนโลยีบล็อกเชน หวังว่าผู้เล่นจะสนุกไปกับมอนสเตอร์ที่น่ารักน่าเอ็นดู และแน่นอนว่าผู้เล่นจะได้สัมผัสกับประสบการณ์การเล่นเกมที่หลากหลาย ซึ่งเราได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ของเราที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน NFT เพื่อเตรียมเปิดให้บริการอย่างสุดความสามารถ และหวังว่าเหล่าเกมเมอร์ที่รักและชื่นชอบใน IP เกม Ragnarok จะให้ความสนใจกับโปรเจกต์นี้"