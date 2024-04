"Ragnarok the Orchestra Concert" ปิดฉากที่ประเทศไทยด้วยความสำเร็จ!

"Ragnarok the Orchestra Concert" จัดขึ้นที่ Prince Mahidol Hall มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา ถือเป็นงานคอนเสิร์ต Ragnarok ที่จัดขึ้นในต่างประเทศครั้งแรกโดยบริษัทกราวิตี้ (HQ) ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในงานคอนเสิร์ตได้แบ่งเป็นช่วงที่หนึ่งและช่วงที่สอง โดยมีการเรียบเรียงบทเพลงใหม่จาก BGM ที่คัดสรรมาจาก Ragnarok Online ซึ่งเป็น BGM ตั้งแต่เริ่มเนื้อเรื่องจนถึงบทที่ 19 ประกอบไปด้วยเพลงในเมืองหลักอย่าง Prontera, Geffen, Morroc รวมถึงเพลงประกอบในฟิลด์และดันเจี้ยนอย่าง Title, Wanna Be Free!!, Theme of Juno และอื่น ๆ ทำให้ผู้ชมได้หวนระลึกไปถึงช่วงเวลาที่ได้สนุกสนานกับเกม นอกจากนี้ที่ทำหน้าที่วาทยกรและเล่นบรรเลงร่วมกับวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย ยังได้รับเสียงปรบมือชื่นชมจากผู้ชมกับการแสดงที่ยอดเยี่ยมในครั้งนี้อีกด้วยนอกจากนี้ในระหว่างทุก ๆ การแสดงของช่วงที่หนึ่ง และ ช่วงที่สองนั้น ได้มีการจัดช่วงพักให้ทางผู้ชมและวาทยกรได้มีช่วงเวลาในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกัน ผู้ชมที่มาเข้าร่วมคอนเสิร์ตครั้งนี้ ยังกล่าวถึงความประทับใจไว้ด้วยอีกว่า “การที่ได้มาฟังเพลง BGM ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ Ragnarok Online ในรูปแบบคอนเสิร์ตออร์เคสตรานั้น ทำให้รู้สึกประทับใจอย่างมาก’’, “ตลอดการแสดงรู้สึกเหมือนราวกับว่าได้ออกไปผจญภัยในเกมจริง ๆ”, “นอกจากการแสดง ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ร่วมสนุกเยอะมาก ๆ รู้สึกได้เลยว่าทีมงานใส่ใจกับงานครั้งนี้กันมาก ๆ” ผู้ชมที่มาร่วมงานกล่าวทั้งนี้ ผู้ชมยังได้ร่วมลุ้นรับของรางวัลที่ระลึกจากกิจกรรม Lucky Draw และคูปองไอเทมโค้ดของเกม Ragnarok รวมถึงจะได้รับตุ๊กตา Angeling แสนน่ารัก ที่ทางงานมอบให้เป็นของขวัญ อีกทั้งยังมี RO Shop และ Photozone ที่อยู่บริเวณนอกสถานที่จัดงานได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ที่มาเข้าชมอีกด้วยกล่าวว่า “รู้สึกประทับใจมากที่ได้เห็นผู้ชมหนาแน่นเต็มสถานที่จัดงาน และสนุกสนานไปกับการแสดงครั้งนี้ และรู้สึกดีใจอย่างมากที่ได้มอบความทรงจำแสนพิเศษให้แก่ผู้เล่นในไทยที่รักและให้ความสนับสนุน Ragnarok Online มาโดยตลอด ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่มาเข้าร่วมงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ และจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการมอบความสนุกสนานในรูปแบบอื่น ๆ ให้แก่ผู้เล่นชาวไทยต่อไปในอนาคต”