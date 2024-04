RAGNAROK จัดงานคอนเสิร์ตออเคสตร้าในไทย 6 เม.ย.นี้

การแสดง "Ragnarok The Orchestra Concert" เริ่มเปิดจำหน่ายบัตรเมื่อวันที่ 8 มีนาคม ที่ผ่านมา ก่อนจะถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยงจากความสนใจอันเร่าร้อนและแรงสนับสนุนอันล้นหลาม ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงพลังและความสนใจของผู้เล่นชาวไทยที่มีต่อ IP Ragnarok อีกครั้งได้เป็นอย่างดีRagnarok The Orchestra Concert ณ ประเทศไทย ถือเป็นการแสดงคอนเสิร์ตในต่างประเทศครั้งแรกของเกม Ragnarok ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท Gravity (HQ) โดยเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2023 ได้จัดการแสดงเป็นครั้งแรกที่ประเทศเกาหลีและมีผู้ให้ความสนใจกว่า 1,000 คน โดยการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้จะอยู่ภายใต้การกำกับของวาทยากร จินซล จาก Flasic ผู้ซึ่งเคยประสบความสำเร็จในการแสดงในประเทศเกาหลีมาก่อน นอกจากนี้ยังมีความพิเศษสำหรับคอนเสิร์ตในประเทศไทย ซึ่งจะบรรเลงโดยวงดุรยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยบทเพลงที่จะถูกนำมาบรรเลงในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้รับการคัดสรรและเรียบเรียงใหม่โดย Flasic ซึ่งการันตีได้เลยว่าจะเป็น BGM ที่เหล่านักผจญภัยคุ้นหูอย่างแน่นอน ผู้ชมจะได้ดื่มด่ำกับบทเพลงบรรเลงที่เปี่ยมไปด้วยอารมณ์ชวนให้นึกถึงช่วงเวลาอันแสนสนุกในเกม Ragnarok Online ถึง 26 เพลงที่เพียงแค่หลับตาก็รู้สึกได้ถึงบรรยากาศและจินตนาการได้ถึงภาพของเมือง ฟิลด์ และดันเจี้ยนภายในหัว โดยเฉพาะเมื่อทุกบทเพลงในการแสดงครั้งนี้ถูกบรรเลงด้วยวงออร์เคสตรามากฝีมือแล้ว ผู้ชมจะรู้สึกดำดิ่งไปในบทเพลงราวกับได้ทะลุเข้าไปอยู่ในเกมจริง ๆนอกจากนี้ Gravity Game Tech (GGT) ยังได้เตรียมกิจกรรมและอีเวนต์สนุก ๆ ให้ผู้ชมได้เก็บความทรงจำของคอนเสิร์ต Ragnarok The Orchestra Concert ในครั้งนี้ในรูปแบบอภินันทนาการที่จับต้องได้ เมื่อผู้เข้าชมแสดงริสต์แบนด์ที่รับจากจุดแลกบัตรที่จุดแลกรับ Giveaway ที่หน้างาน จะได้รับคูปองไอเทมโค้ดที่มีไอเทมภายในเกม Ragnarok Online, Ragnarok Online Classic, Ragnarok Idle Adventure, Ragnarok X: Next Generation รวมไปถึง Ragnarok Origin ที่ทุกคนชื่นชอบ และตุ๊กตา Angeling แสนน่ารัก อีกทั้งยังมีกิจกรรม Lucky Draw บนเวทีในช่วงพักการแสดง เพื่อลุ้นรับ Merchandise ของ Ragnarok และบริเวณนอกสถานที่จัดงาน ยังมีบูทกิจกรรมอื่น ๆ อย่าง Photozone, RO Shop ฯลฯ ให้เหล่าผู้ชมได้ร่วมสนุกระหว่างรอชมการแสดงกล่าวว่า “ด้วยความสนใจอันล้นหลามจากผู้เล่นชาวไทย ทำให้บัตรคอนเสิร์ต Ragnarok The Orchestra Concert ถูกจำหน่ายหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ เราจะตั้งใจจัดเตรียมเพื่อให้ผู้ชมได้รับชมการแสดงดี ๆ ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนให้สมกับการรอคอยของผู้เล่นทุกท่าน และนอกจากการแสดงออร์เคสตร้าแล้ว ทางเรายังได้เตรียมกิจกรรมหน้างานและบูทต่าง ๆ ให้ได้ร่วมสนุก รวมทั้งของที่ระลึกอีกมากมาย โปรดตั้งตารอได้เลยครับ”Ragnarok The Orchestra Concert จะถูกจัดขึ้นในวันที่ 6 เมษายน เวลา 16.00 น. ณ Prince Mahidol Hall มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีความจุกว่า 2,000 ที่นั่ง ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.eventpop.me/e/18145/ragnarok