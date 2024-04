"RoV Pro League 2024 Summer" ระเบิดความมันส์รองชิงฯ ณ ไบเทค บางนา 6 - 7 เม.ย.นี้

"RoV Pro League 2024 Summer" ถือเป็นซีซันที่ดุเดือดที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดย 4 ทีมสุดท้ายที่จะมาประชันกันในรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้ ได้แก่ Talon Esport แชมป์เก่าจากซีซันล่าสุด, Bacon Time, Buriram United Esports และ Hydraนอกจากการแข่งขันสุดดุเดือด ภายในงานยังอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพิธีมอบรางวัลสำหรับผู้เล่นที่โดดเด่นจากรอบเก็บคะแนน การแสดงเปิดตัวสกินไทย "เสือสมิง ลิเลียน่า" โดย Bowkylion และการมอบรางวัล Creator Awardsผู้ร่วมงานทุกคนยังมีโอกาสลุ้นรับของรางวัลอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า 12 ล้านบาท ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแจกสกิน RoV อาทิ Dimension Breaker, Wave สกินระดับ Mythical และ Esteem ฯลฯรับทันทีเสื้อกีฬาและเสื้อยืด Boost your Imaginationแจก Jersey RoV และโค้ดสกิน Limited ถาวร (เลือก 1 จาก 5 สกินดังนี้ Yena: Gymnast, Ignis: Flaming, Keera: Carano Scholar, Helen: Forest Tale, Slimz: Rumble Time)แจกเสื้อยืด RoV และโค้ดสกิน Limited ถาวร (เลือก 1 จาก 5 สกินดังนี้ Maloch: Lazy Couch, Yue: Fleeting Gaze, Sinestrea: Lazy Sunday, Thorne: Soldier's Fortune, Murad: Outlawรับฟรีโค้ดไปเทม 4 ตราอัญเชิญ เพียงเล่น RoV ในโหมดใดก็ได้ 3 เกมในวันนั้น และนำหลักฐานมารับโค้ดที่เคาน์เตอร์หน้าฮอลล์ยังสามารถรับโค้ดกล่องสกิน 100% ชิงสกินระดับ Ultimate อีกด้วย เพียงกรอกแบบสอบถามในงานและนำหลักฐานมารับโค้ดที่เคาน์เตอร์หน้าฮอลล์- ตราอัญเชิญสกิน Ultimate: ButterFly : Sunken Fable, Diao chan: Seamstress- ตราอัญเชิญสกิน Legend: Aleister: Sanguine Orb, Mganga: Sweet Dreams, Ryoma: Yakuza, Arduin: Hellfire: Nether Halberd- ตราอัญเชิญสกิน Heroic: Xeniel: Armageddon, Laville: Skater boy, Toro: Officer, Celica: Legend of the West, D'Arcy: The Count, Quillen: Master Surgeon, Rouie: Nether Steward, Paine: Symphony of Death- ตราอัญเชิญสกิน Ultimate: Lauriel: Twirling Dancer, Tel'Annas: Fox Shrine Maiden- ตราอัญเชิญสกิน Legend: Zata: Sunlight God, Zuka: Tooth Furry, Valhein: Disciple of Science, Grakk: Cap'n- ตราอัญเชิญสกิน Heroic: Chaugnar: Hazmat, Aoi: Shadow of Sakura, Kil'Groth: Carapace, Astrid: Regnant, Zill: Ripper, Elsu: Snow Eagle, WuKong: Agent, Enzo: Dangerous Gentlemanผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมการแข่งขัน "RoV Pro League 2024 Summer" แบบติดขอบสนาม ณ ไบเทค บางนา Hall 98 ในวันที่ 6 - 7 เมษายนนี้ เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เริ่มเปิดประตูเวลา 10.00 น. จำกัดจำนวน 6,000 ที่นั่ง มาก่อนได่สิทธิ์ก่อน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Garena RoV Tournament