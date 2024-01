เปิดตัว "Readyverse" เมตาเวิร์สอิงจาก Ready Player One

บริษัทแห่งนี้นิยามว่าตนเองเป็นผู้นำด้านปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีเมตาเวิร์ส และคอนเทนท์ ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนระดับโลก แถมยังมีนักเขียน "เออร์เนสต์ ไคลน์" เจ้าของนิยาย Ready Player One และ "แดน ฟาราห์" โปรดิวเซอร์เวอร์ชันหนังโรงมาร่วมวงด้วยเพื่องานนี้ พวกเขาได้ก่อตั้งทีมงานใหม่ชื่อว่า Readyverse Studios ตั้งใจจะสร้างจุดหมายสำหรับแฟนๆ ให้มาสำรวจเรื่องราวและ IP ที่ตนชื่นชอบในโลกเมตาเวิร์ส ใช้เทคโนโลยีหลากหลายทั้ง Web3 เกม การซ้อนโลกจริง Augmented Reality และโลกเสมือนจริง Virtual Realityภายในปี 2024 พวกเขาตั้งใจจะปล่อย "The Readyverse" แพลตฟอร์มอินเตอร์แอคทีฟและประสบการณ์ดิจิตอลที่เชื่อมโยงถึงกัน ประเดิมด้วยลิขสิทธิ์แรกคือแฟรนไชส์ Ready Player One จากค่ายวอร์เนอร์บราเธอร์ได้มาแบบผูกขาดเพียงเจ้าเดียว รวมถึงลิขสิทธิ์ Web3 จากงานของ เออร์เนสต์ ไคลน์ ในอนาคตทั้งหมด และมีแผนจะประกาศแฟรนไชส์อื่นเข้ามาร่วมวงในไม่ช้าทางสตูดิโอจะวางรากฐานเพื่อนำโลกเมตาเวิร์สเหมือนในเรื่อง Ready Player One มาสู่ความเป็นจริง แบ่งเป็นหลายโลก หลาย IP ที่ทำงานร่วมกันได้สำหรับผู้บริโภคทั่วไป มีทั้งการกำหนดความเป็นเจ้าของแบบดิจิตอล ให้ชุมชนดำเนินการกันเองไม่รวมศูนย์พร้อมด้วยระบบความปลอดภัย สร้างบนเทคโนโลยีของบริษัท Futureverse ที่พัฒนากันมากว่า 5 ปีจากรายงานของกลุ่ม Citi ตลาดเมตาเวิร์สจะมีศักยภาพเพิ่มมูลค่าถึง 13 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2030 โดยทาง Readyverse Studios ตั้งเป้าจะเป็นผู้บุกเบิกด้วยเครื่องมือที่ปรับเปลี่ยนขนาดได้ เป็นมิตรกับผู้ใช้ รองรับคอนเทนท์ AI เพื่อให้เจ้าของ IP และผู้บริโภคได้สร้างสรรค์ประสบการณ์ผู้สนใจสามารถเข้าไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้บน เว็บไซต์ และบัญชี X (ทวิตเตอร์) อย่างเป็นทางการ