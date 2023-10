ทดลองเล่น-รับรางวัล "บันไดนัมโค" บุกไทยแลนด์เกมโชว์ 2023

ในงานปีนี้ บูธของค่ายบันไดนัมโคก็จะอยู่ที่หมายเลข E3 E7 ซึ่งนอกจากเกมของตนเองแล้วยังจับมือกับค่ายสแควร์เอนิกส์นำเกมฟอร์มใหญ่มาให้ทดลองภายในบูธเดียวกันด้วยสำหรับคนที่จะเข้าชมก็ควรทราบไว้ก่อนว่าระบบการทดลองเล่นจะต้องใช้สมาร์ตโฟนสแกน QR Code เปิดเว็บผ่านแอพ LINE จองคิวแบบดิจิตอล แจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงเวลาไม่จำเป็นต้องยืนรอ พร้อมลูกเล่นสะสมตั๋วจากการทดลองเล่นเกมต่างๆ เพื่อรับรางวัลไฮไลท์สำคัญประจำงานคือเกมต่อสู้ "Tekken 8" จัดเวทีเป็นสังเวียนแบบกรงให้เข้าไปลองดวลหมัด และอีกเกมคือ "SYNDUALITY" แนวเดินยิงขับหุ่นยนต์ที่ปรับแต่งเองได้ ควบคุมด้วยเมาส์และคีย์บอร์ดนอกจากนี้ เกมอื่นของบันไดนัมโคเองก็มีทั้งซีรีส์ดังซอร์ดอาร์ตออนไลน์ นินจานารุโตะ อาร์เมอร์คอร์ 6 รวมถึงผลงานใหม่ SAND LAND จากผู้เขียนดราก้อนบอลก็มีมาให้ทดลองเช่นกันทางฝั่งเกมของสแควร์เอนิกส์ก็ขอเตือนกันก่อนว่าการทดลองเล่น "Final Fantasy VII Rebirth" อาจต้องรอคิวนานพอสมควรหากไม่จองแต่เนิ่นๆ โดยจะมีการจัดสถานที่เป็นห้องพิเศษโดยเฉพาะ จำลองบาร์เครื่องดื่มตลาดวอลมาร์เก็ตอิงจากในเรื่องสำหรับคนชอบ RPG แบบคลาสสิกก็จะมี Dragon Quest Monsters: The Dark Prince แนวจับมอนมาจัดทีมสู้บนเครื่องสวิตช์ และ Star Ocean The Second Story R ที่รีเมกแบบยกเครื่องจากเกมดังในอดีต ลองสัมผัสก่อนวางจำหน่ายจริงช่วงปลายปีทั้งคู่สำหรับอีเวนท์อื่นๆ ช่วงวันเสาร์อาทิตย์ 21 และ 22 ตุลาคมก็จะมีการขึ้นเวทีหลักเพื่อพรีเซนต์เกมโดยโปรดิวเซอร์ตัวจริงเสียงจริง แมตช์ดวลพิเศษเกม Tekken 8 และเหล่าสตรีมเมอร์ชื่อดังพาทัวร์บูธ สามารถติดตามรายละเอียดและกำหนดเวลาได้จากภายในแอพที่ใช้จองคิว