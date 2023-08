ผนึกกำลัง 2 งานยักษ์ระดับโลก! "Thailand Game Show x Wonder Festival" 20 - 22 ต.ค.นี้

Thailand Game Show ปีนี้จัดขึ้นในคอนเซ็ปต์ "Assemble" ที่เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญร่วมกับ Wonder Festival มหกรรมการแสดงของเล่นและป๊อปคัลเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่งตรงจากญี่ปุ่นให้ชาวไทยได้สัมผัสเป็นครั้งแรก พร้อมขยายพื้นที่จากเดิม 2 ฮอลล์เป็น 4 ฮอลล์ บนพื้นที่จัดงานกว่า 22,000 ตรม. ของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อรองรับผู้เข้าชมงาน และพาร์ตเนอร์ชั้นนำ ยกทุกความพิเศษมากมายมาไว้ในงานนี้ รวบรวมสุดยอดผู้ผลิตและผู้สร้างโมเดลจากทั่วทุกมุมโลกพร้อมด้วยเวิร์กช็อปจากกูรูและนักสะสมชื่อดัง พบของสะสม Limited Edition และสินค้าต่าง ๆ ที่ถูกรวบรวมมาไว้ในที่เดียวกับมหกรรมงานเกมที่ทุกคนรอคอยและขาดไม่ได้กับค่ายเกมดังมากมายทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิ Nintendo Switch by Synnex, Arena Breakout, Blue Archive, WarGaming, Gen Play, Perfect World Games, Gyeonggi-do, JCIA, Gamiqo, Intel และ Gambitghost Studio สินค้าเกมมิ่งเกียร์ที่พร้อมขนกันมาจัดโปรโมชั่นและเปิดตัวสินค้าใหม่ ๆ อาทิ Western Digital, Intel, Predator, Logitech, Steelseries, Corsair, Red Dragon, RAZEAK, SIGNO E-Sport, NubwoXEGA และ Razer อัดแน่นทุกกิจกรรมความมันส์ขั้นสุดมากมายจาก CP, Huawei, TrueMoney, The Collectors, เถ้าแก่น้อย, โก๋แก่, Phoenix Next, Bilibili, Nissin, NekoLoRock, Mugendaishop และ Farmhouse ที่สำคัญปีนี้ ยังคว้าวง T-POP สุดฮิตอย่าง "4EVE" Featuring "คอปเตอร์ ภานุวัฒน์" มาถ่ายทอดความสดใสผ่านเพลง "Assemble" ใส่ความเป็นเกมเมอร์ให้กับเพลงธีมในปีนี้กล่าวว่า “ปีนี้ถือว่าใหญ่กว่าที่เคย อลังการกว่าทุกครั้ง เรียกได้ว่าสุดยอดมหกรรมงานเกมยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ยกระดับไปอีกขั้น ด้วยคอนเซ็ปต์ Assemble เป็นการผนึกกำลังระหว่าง Thailand Game Show และ Wonder Festival มีเป้าหมายที่จะสร้างพื้นที่และมอบประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นให้กับแฟนเกมและแฟนของเล่น ปีนี้เราขยายพื้นที่เหมา 4 ฮอลล์เต็มกว่า 22,000 ตรม. พื้นที่รวมทั้ง 2 งาน รองรับได้ถึง 255 บูธ เพิ่มฐานกำลังผู้เข้าชมงานและความสนุกแบบทวีคูณ พร้อมรองรับผู้ร่วมงาน 3 วันรวมกัน ที่เราคาดว่าจะมีมากกว่า 200,000 คน เพิ่มจากปีที่แล้วอีกกว่า 20% เป็นงานที่จะรวบรวมความเป็นที่สุดของมหกรรมงานเกมและมหกรรมงานของเล่นระดับโลกไว้ด้วยกัน ซึ่งเรามั่นใจมากว่าผู้เข้าร่วมงานจะสนุกสนาน ได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจ และนี่ยังเป็นโอกาสอันดีที่แบรนด์ของเล่น หรือ Art Toy ต่าง ๆ จะได้นำเสนอผลงานให้ผู้เข้าร่วมงานหลักแสนคนได้เห็น และเช่นเดิมทุกปีที่เราจะขาดไปไม่ได้ Cosplay Contest ที่ในปีนี้เราก็ได้รับสนับสนุนโดยเถ้าแก่น้อย รวมรางวัลมูลค่า 500,000 บาท”กล่าวว่า “ด้วยความสำเร็จของ Thailand Game Show 2022 ในปีที่ผ่านมาได้สร้างปรากฏการณ์ผู้เข้างานกว่า 160,000 คน ออนไลน์สเตชั่น ภายใต้กลุ่มทรู และ โชว์ไร้ขีด เอาใจคอเกมด้วยการยกระดับความยิ่งใหญ่ให้ Thailand Game Show 2023 พิเศษไปอีกขั้นด้วยการจับมือกับพันธมิตรชั้นนำระดับโลก อย่างงาน Wonder Festival ซึ่งเป็นงานมหกรรมของเล่นและฟิกเกอร์ระดับตำนานของญี่ปุ่น การันตีความสนุกจัดเต็มเป็น 2 เท่า พบกับการมาของค่ายเกมดังที่ทุกคนรอคอย สัมผัสประสบการณ์ทดลองเกมใหม่ ๆ จากพาร์ทเนอร์ชั้นนำ นอกจากนั้นยังมีแบรนด์สินค้า อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ที่พาเหรดกันมาออกงานพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้ม รวมถึงกิจกรรมจากศิลปินและครีเอเตอร์ชื่อดังที่ยกทัพมาให้ความสนุกในทุกปี และ ในปีนี้พบกับเกมใหม่ Nice to Z You ที่ทาง ออนไลน์สเตชั่น ร่วมพัฒนากับ Jumbo Jumps Studio และ "แป้ง zbing z." ยูทูบเบอร์อันดับ 1 พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้างานรับฟรี Skin OS TGS 2023 Limited Edition ที่ไม่มีจำหน่ายที่ไหนอีกด้วย รับรองว่าจะสร้างสีสันได้เต็มพื้นที่ตลอด 3 วันเต็มอย่างแน่นอน”กล่าวว่า “เรารู้สึกดีใจและตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ Wonder Festival ได้มีโอกาสมาจัดงานแสดงในประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยเราเป็นมหกรรมแสดงของเล่น และป๊อปคัลเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดขึ้นตั้งแต่ปี 1985 เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น เป็นงานที่ได้การยอมรับเชื่อถือ และมีผู้ที่ชื่นชอบของเล่น นักสะสม และนักสร้างสรรค์หลายแสนคนมารวมตัวกันเพื่อชื่นชม เรียนรู้ และแบ่งปัน และในครั้งนี้เรายกทุกอย่างมาเพื่อให้นักสะสมชาวไทยได้สัมผัสประสบการณ์ความยิ่งใหญ่นี้ เตรียมพบกับ Yoko Takahashi นักร้องเจ้าของเพลงฮิตระดับตำนานอย่าง Zankoku na Tenshi no Thesis เพลงเปิดอนิเมะ Evangelion และเสน่ห์ล้นเหลือจากโชว์พิเศษของวง BABYBREARD นำโดยนักมวยปล้ำและไอดอลชื่อดังที่ชื่นชอบการแต่งครอสเดรส (Cross Dress) ผู้สร้างตำนานในชื่อ Ladybeard รวมไปถึงงานหัตถศิลป์ฝีมือจากคุณ Shuichi Miyawaki หัวเรือใหญ่แห่ง Kaiyodo และการจัดเวิร์กช็อปจากผู้เชี่ยวชาญและนักสะสมชื่อดัง ฟิกเกอร์และโมเดลที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลก ของสะสมที่เป็น Limted Edition และสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟที่ไม่มีวางจำหน่ายที่ไหนจากซีรีย์อนิเมะชื่อดัง SPY x Family พิเศษเฉพาะภายในงานนี้เท่านั้น พร้อมด้วยสินค้าจากสุดยอดผู้ผลิตและผู้สร้างโมเดลมารวบรวมไว้ในงานนี้ส่งตรงให้ชาวไทยได้สัมผัสเป็นครั้งแรก”สำหรับบัตรเข้างาน Thailand Game Show ในปีนี้ เปิดขายบัตรล่วงหน้าราคาพิเศษ โดยบัตรเข้างาน 1 วัน ราคา 100 บาท ให้กับแฟนพันธุ์แท้ ซื้อบัตรได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคมนี้เท่านั้น และจำหน่ายบัตรราคาปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนเป็นต้นไป สำหรับบัตรเข้างาน 1 วัน ราคา 150 บาท และ บัตรเข้างาน 1 วัน พร้อม T-shirt Thailand Game Show 2023 : Assemble ในราคา 500 บาท และบัตรความสนุกแบบคอมโบ เข้างาน 1 วัน ได้ทั้ง Thailand Game Show และ Wonder Festival Bangkok ราคาเพียง 250 บาท สามารถซื้อบัตรได้ที่ Zipeventapp.com ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างปรากฏการณ์ความมันส์ครั้งใหม่แบบไร้ขีดจำกัด เอาใจคอเกมตลอด 3 วันเต็ม ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคมนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น G "Wonder Festival Bangkok 2023" Exhibition Hall 1-2 และ "Thailand Game Show 2023" Exhibition Hall 3-4 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ ThailandGameShow.com