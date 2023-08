“พูราโต๊ส (ประเทศไทย)” จัดงานแลกเปลี่ยนความรู้ อัพสกิลคู่ค้า ก้าวทันเทรนด์อาหารสู่การรังสรรค์และมอบประสบการณ์สุด Exclusive แก่ผู้บริโภคในอนาคต

ผู้นำในด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และความรู้เกี่ยวกับขนมปัง ขนมหวานและช็อกโกแลต นำโดย Mr. Jean-Louis Graindorge Managing Director และ คุณมณจุฑา ปรียารัตน์ General Manager ประจำ Puratos Thailand ผนึกกำลังจัดงานสุด Exclusive ภายใต้ชื่อณ Benedic Studio เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมาโดยภายในงานนั้น มีจุดประสงค์หลักๆ เพื่อให้คู่ค้าคนสำคัญในอุตสหกรรมเบเกอรี่ ขนมอบ ขนมหวาน และช็อกโกแลต อาทิ กลุ่มโรงแรม ร้านอาหาร อุตสหกรรม ค้าปลีก ต่างๆ ซึ่งภายในงาน คุณภูษณิศา พื้นชมภู Head of Marketing Department ได้รายงานถึงข้อมูลเชิงลึกอันเป็นประโยชน์สู่การสร้างแรงบันดาลใจ จากโครงการวิจัยของ “Taste Tomorrow” ที่เป็นกรรมสิทธิ์หนึ่งเดียวของโลกจากพูราโต๊ส ซึ่งใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย จากการสำรวจผู้บริโภคกว่า 20,000 ราย ใน 50 ประเทศ และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม เพื่อเปิดเผยและติดตามการเปลี่ยนแปลงของความต้องการและความพึงพอใจของ ทำให้สามารถคาดการณ์ทิศทางในอนาคตของเทรนด์เหล่านี้ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้ผลิตอาหารมีความเข้าใจที่เหนือชั้นในตลาดของตน สู่การพัฒนาธุรกิจและมอบประสบการณ์ทางด้านอาหารแก่ผู้บริโภคต่อไปในอนาคตนอกจากนี้ยังได้รับเกียร์ติ จากแขกรับเชิญพิเศษและ2 สุดยอดเชฟชื่อดังจากรายการ Top Chef Thailand Just dessert ผู้คร่ำหวอดในวงการขนมมาอย่างยาวนาน ซึ่งเชฟทั้งสองท่าน ได้มาแบ่งปันและแชร์ประสบการณ์ รวมถึงเทรนด์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเบเกอรี่ทั้ง Bakery Patisseries และ Chocolate อันเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความประทับใจทั้งนี้ภายในงานนอกจากการนำเสนอเทรนด์ต่างๆ มากมายในอุตสาหกรรมธุรกิจเบเกอรี่ที่เป็นประโยชน์แล้ว ยังมีผู้เชี่ยวชาญทีม Technical Advisor จากฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทย เติมเต็มประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟมากยิ่งขึ้นกับการรังสรรค์เมนูต่างๆ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “From Trend To Table” มอบแก่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมงาน พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับ Innovation และ Solution จากวัตถุดิบและส่วนผสมในเมนูเบเกอรี่จากสินค้าของพูราโต๊สทั้งสิ้น รวมไปถึงรูปแบบการตกแต่งจานที่รังสรรค์สุด Creative ไม่เหมือนใคร สร้างแรงบันดาลใจ และลิ้มรสไปกับ Puratos ผู้นำในเรื่องวัตถุดิบคุณภาพ กลุ่ม Bakery Patisserie และ กลุ่ม Chocolate ที่ผ่านการคัดสรรและบรรจงตกแต่งมาอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากการจัดงานครั้งนี้ได้รับกระแสการตอบรับเป็นอย่างดี จึงมีแผนงานในอนาคตกับการจัดงานขึ้นอีกครั้งเพื่อสร้างประสบการณ์และเติมเต็มความรู้สุด Exclusive ด้านอาหาร ในการจัดงานคาดว่าจะจัดขึ้นอีกครั้งในอีก 2-3 ปีข้างหน้า กับ “Taste Tomorrow by Puratos” ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PuratosThailand พูราโต๊ส คือกลุ่มบริษัทระดับสากลที่นำเสนอส่วนผสมและการบริการนวัตกรรมอาหารอย่างเต็มรูปแบบสำหรับภาคเบเกอรี่ ขนมอบ และช็อกโกแลต ให้บริการแก่ผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก บริษัทอุตสาหกรรมและบริการด้านอาหารในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก โดยมี สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศเบลเยียม ซึ่งก่อตั้งบริษัทในปี พ.ศ. 2462พูราโต๊สเชื่อว่าอาหารมีพลังพิเศษในชีวิตของผู้คน นี่คือเหตุผลที่ Puratos มุ่งมั่นที่จะช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จกับธุรกิจ โดยเปลี่ยนเทคโนโลยีและประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากวัฒนธรรมอาหารทั่วโลกให้กลายเป็นโอกาสใหม่ๆ พูราโต๊สและลูกค้าร่วมกันขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้าด้วยการสร้างโซลูชั่นอาหารที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนในทุกที่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.puratos.com