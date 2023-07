เกมวางแผนสไตล์อนิเมะ "Grand Cross: Age of Titans" เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว

"Grand Cross: Age of Titans" (ชื่อเดิม Grand Cross W) พัฒนาโดย Netmarble F&C ผู้สร้างเกม RPG ยอดนิยมอย่าง Seven Deadly Sins: GRAND CROSS ผู้เล่นจะได้สัมผัสประสบการณ์เกมวางแผนการรบอันเร้าใจ พร้อมนำเสนอสงครามปิดล้อมขนาดใหญ่ที่สมจริงด้วยกราฟิกและสไตล์ภาพศิลป์อนิเมะที่สวยงาม ผู้เล่นจะต้องใช้ความสามารถในการวางกลยุทธ์ผ่านกองทหารหลายประเภท เช่น ทหารราบ, พลธนู, ทหารม้า, หน่วยทางอากาศ ฯลฯ เพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้ามให้ได้ผู้เล่นจะได้เข้าสู่โลกแห่งสกายนาที่การต่อสู้ได้เกิดขึ้นจากการบุกรุกของกองทัพเคออส เรื่องราวหลักของเกมจะกล่าวถึง มีโอ และ ยูจิน ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกเชิญมายังทวีปเพื่อพบกับ เดสทินา เจ้าหญิงแห่งอาณาจักรสกายนา ผู้เล่นสามารถขับไล่เคออสออกจากอาณาจักรที่พวกเขายึดครองได้ตามความคืบหน้าของเกม อีกทั้งค่อย ๆ ขยายอาณาเขต รวมไปถึงรับฮีโร่, ไอเทม, สิ่งก่อสร้างสำหรับตกแต่ง และอื่น ๆ ตลอดการเดินทางตัวเกมมาพร้อมโหมดการเล่นหลากหลายแบบที่จะมาทดสอบกลยุทธ์และสกิลการต่อสู้ของผู้เล่นแต่ละคน อาทิ สเตจ Single Player, การล่าและเก็บรวบรวม, การยึดครอง, สงครามปราสาท, สงครามเซิร์ฟเวอร์ vs. เซิร์ฟเวอร์, โหมดเนื้อเรื่อง, การขยายอาณาเขต, และการปรับแต่งอาณาเขต"Grand Cross: Age of Titans" เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วที่ https://ageoftitans.netmarble.com สามารถติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทางแฟนเพจ Grand Cross : Age of Titans