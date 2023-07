เกม MORPG บล็อกเชน "MIR2M : The Dragonkin" เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ววันนี้

"MIR2M : The Dragonkin" เป็นเกมแนว MORPG บนมือถือ/พีซี ซึ่งบริษัทเอ็กซ์ฟัน เกมส์ จำกัด (XFun Games Ltd.) พัฒนาต่อยอดมาจากเกมดังของค่ายวีเมดอย่าง The Legend of Mir 2 โดยในเกมใหม่นี้ประกอบด้วยสามอาชีพ ได้แก่ นักรบ นักเวทย์ และเซียนเต๋า มาพร้อมสงครามขนาดใหญ่ เช่น สงครามปิดล้อมปราสาทซาบัค หรือ Sabuk Castle Siege เพื่อตัดสินผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ อีกทั้งยังมีระบบแคลนให้เลือกเล่น อาทิ การปกป้องแคลน หรือ Clan Protection และการคุ้มกันแคลน Clan Escort ซึ่งผู้เล่นจะสามารถรวมทีมกันเพื่อปกป้องพื้นที่ (Turf) หรือขนย้ายนักโทษ"MIR2M : The Dragonkin" จะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทาง Google Play, App Store และเว็บไซต์หลักของเกม โดยวีเมดจะมอบวัตถุในเกมเป็นรางวัลให้ผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า เช่น "เซปทาเรีย" (Septaria) ซึ่งใช้ในการคราฟต์โทเค็นพิเศษประจำเกมอย่าง CQB ในซีรีส์ MIR2M เช่นเดียวกับไอเท็ม "CQB License" ซึ่งเปิดโอกาสให้สร้าง CQB ได้นอกจากนี้ยังมีการจัดอีเวนต์แอร์ดร็อปโทเค็น CQB โดยผู้ที่ทำภารกิจต่าง ๆ เช่น เยี่ยมชมเว็บไซต์และยูทูบแชนแนลอย่างเป็นทางการสำเร็จ จะได้สิทธิจับฉลากลุ้นรับ CQB ฟรี"MIR2M : The Dragonkin" เตรียมเปิดให้บริการในกว่า 170 ประเทศทั่วโลกผ่านแพลตฟอร์มเกมบล็อกเชนของวีเมดอย่าง วีมิกซ์ เพลย์ (Wemix Play) ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หลักของ MIR2M : The Dragonkin และเว็บไซต์ Wemix Play