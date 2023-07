คลาสสิก! "Karateka" วางจำหน่ายเกมพ่วงสารคดี

โครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของ Gold Master Series จากทางค่าย ทำเป็นเกมพ่วงสารคดีโต้ตอบที่มีทั้งวีดีโอ ภาพถ่าย เอกสาร บันทึกเสียง เล่าประวัติศาสตร์ของวีดีโอเกมระดับตำนานผลงานแรกสุด The Making of Karateka จะย้อนความเป็นมาของ "จอร์แดน เมคเนอร์" ผู้สร้างเกมนี้บนคอมพิวเตอร์ Apple II ตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น สร้างผลกระทบใหญ่ต่อวงการในยุคนั้น ก่อนที่เขาจะเดินหน้าสร้างเกมฮิต Prince of Persia ในเวลาต่อมาสารคดีเบื้องหลังจะเล่าถึงการวางแผนและวิธีสร้าง อย่างเช่นเทคนิก Rotoscope ที่พ่อของจอร์แดนเป็นคนแนะนำ สวมชุดแสดงต้นแบบให้เขาถ่ายวีดีโอนำไปใช้แปลงเป็นภาพกราฟิกอนิเมชันในเกม ถือเป็นงานโมชันแคปเจอร์ชิ้นแรกๆ ของโลกเลยทีเดียวสำหรับเกมจริง Karateka ก็จะรวมมาให้ในชุดหลายทางเลือก ทั้งต้นแบบที่ยังไม่เสร็จ อันที่นำไปเสนอต่อบริษัทจัดจำหน่าย เวอร์ชันเหมือนในอดีตทุกประการ และฉบับรีมาสเตอร์ใหม่ มีลูกเล่นอย่างการเซฟโหลดได้ทุกที่หรือปล่อยคอมพิวเตอร์เล่นแทนเพื่อรับชม แถมยังรวมเกมยิงที่เมคเนอร์สร้างไว้เองในอดีตให้ลองเล่นด้วยเกมพ่วงสารคดี The Making of Karateka จะวางจำหน่ายบนคอนโซล PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, นินเทนโดสวิตช์ และ PC กำหนดออกภายในปี 2023 นี้