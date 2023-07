RoV เตรียมจัดรอบชิง "APL 2023" ณ ไอคอนสยาม 22 - 23 ก.ค.นี้

สำหรับรายชื่อ 8 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบ Quarter Finals ของการแข่งขัน APL 2023 มีดังนี้1. Bacon Time (BAC) ตัวแทน RoV Pro League (RPL) จากไทย2. Valencia CF Esports (VCF) ตัวแทน RoV Pro League (RPL) จากไทย3. Buriram United Esports (BRU) ตัวแทน RoV Pro League (RPL) จากไทย4. Saigon Phantom (SGP) ตัวแทน Arena of Glory (AOG)5. V Gaming (VGM) ตัวแทน Arena of Glory (AOG)6. BRO Esports (BRO) ตัวแทน Garena Challenger Series (GCS)7. Hong Kong Attitude (HKA) ตัวแทน Garena Challenger Series (GCS)8. ONE Team Esports (ONE) ตัวแทน Garena Challenger Series (GCS)ตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เหล่าผู้เข้าแข่งขันทั้ง 14 ทีมได้โชว์ฝีไม้ลายมือและสกิลเพลย์กันอย่างสุดมันส์ในรอบ Group Stage โดยผลสรุปการแข่งขันในแต่ละรอบออกมา ดังนี้กลุ่ม A อันดับ 1 ของกลุ่มตกเป็นของ V Gaming ที่ลงสนามเอาชนะทุกทีมได้แบบ 2-0 แม้จะสะดุดพ่ายให้กับทีมไทยอย่าง Buriram United Esports ไป 2-0 เกม แต่ผลงานโดยรวมสำหรับ VGM ถือว่าดีมากจนเป็นหนึ่งในทีมที่น่าจับตามองในการแข่งขันครั้งนี้ ถัดมาคือทีม Hong Kong Attitude ทีมอันดับ 5 ของลีก GCS ซึ่งตัวแทนจากรอบ Wildcard พวกเขาทำผลงานได้ดีเกินคาด เอาชนะคู่แข่งไปได้ 4 จาก 6 แมตช์ จนรั้งเป็นอันดับที่ 2 ของกลุ่ม ส่วนแชมป์ AOG อย่าง Saigon Phantom ดูเหมือนว่าฟอร์มจะยังไม่นิ่ง หลังพลาดท่าพ่ายให้กับ VGM รองแชมป์จากลีกเดียวกัน รวมถึงพ่ายให้กับ HKA ทีมอันดับ 5 ของ GCS จนจบเส้นทางรอบ Group Stage มาเป็นที่ 3 ของกลุ่มส่วนทีมจากกลุ่ม A ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบ Quarter Finals คือทีมไทยอย่าง Buriram United Esports ที่เส้นทางของพวกเขานับว่าขรุขระเลยทีเดียว แม้จะเอาชนะทีมไทยอย่าง eArena มาได้ แต่เพราะพวกเขาก็พ่ายให้กับ MOP HKA และ SGP ไปแบบ 2-0 ถึง 3 แมตช์จนคะแนนแทบจะไล่ตามทีมอื่นไม่ทัน ท้ายที่สุดพวกเขาก็เค้นฟอร์มจนเอาชนะทีมคู่รักคู่แค้นอย่าง VGM มาได้ 2-0 ซึ่งช่วยให้พวกเขายังมีโอกาสเข้ารอบ แต่เงื่อนไขเดียวของพวกเขาคือต้องชนะ Flash Wolves (FW) ให้ได้ 2-0 เท่านั้น ต่างกับ FW ที่ที่มีเงื่อนไขเข้ารอบ เพียงต้องการชนะ BRU แค่เพียง 1 เกม (จะชนะหรือแพ้ในแมตช์นั้นก็ได้) จนทำให้ทุกสายตาต่างจับจ้องไปยังแมตช์ตัดสินครั้งนี้ ท้ายที่สุดก็เป็น BRU ตัวแทนไทยคว้าชัยชนะไปได้อย่างสุดมัน 2-0 เกม ผ่านเข้ารอบ Quarter Finals เป็นทีมสุดท้ายของกลุ่ม A ได้สำเร็จสำหรับ eArena (EA) อีกหนึ่งทีมไทยที่อยู่ในกลุ่ม A นับว่าเจอศึกหนัก พวกเขาไม่สามารถเก็บชัยชนะไปได้ ทำให้รั้งเป็นอันดับสุดท้ายของกลุ่ม และไม่สามารถผ่านเข้ารอบไปได้ แต่ครั้งนี้นับว่าพวกเขาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างเต็มที่ และจบเส้นทางการแข่งขันนานาชาติครั้งแรกของพวกเขาไว้เพียงเท่านี้ทางด้านกลุ่ม B แน่นอนว่าอันดับ 1 ตกเป็นของทีมไทยอย่าง Bacon Time แชมป์ RPL ที่เก็บชัยชนะในรอบ Group Stage ไปได้ทั้ง 6 แมตช์ เก็บ 6 แต้มเต็มครองหัวตารางแบบหนาว ๆ และยังเป็นทีมเดียวที่ยังไม่พ่ายให้ใครในการแข่งขันนานาชาติครั้งนี้ ถัดมาคือ VCF รองแชมป์ RPL ที่ทำผลงานได้ดีมาก พวกเขาเอาชนะ BRO ทีมแชมป์จากลีก GCS ไปอย่างขาดลอย 2-0 จนทำคนดูตกตะลึง แม้จะพ่ายให้กับ BAC ไป 2-0 แต่ผลงานและคะแนนรวมยังตามมาเป็นอันดับ 2 ของกลุ่มได้ ส่วน BRO Esports แชมป์จากลีก GCS แม้จะพ่ายให้กับทีมจากไทยทั้ง 2 ทีม แต่ในแมตช์อื่น BRO ก็สามารถคว้าชัยชนะได้ทั้งหมด จนเก็บ 4 แต้มและผ่านเข้ารอบเป็นอันดับ 3 ของกลุ่ม และอีกหนึ่งทีมที่ผ่านเข้ารอบจากกลุ่ม B คือ ONE Team Esports หนึ่งในทีมมาแรงจากรอบ Wildcard ที่เก็บไปได้ 3 แต้มและรั้งที่ 4 ของกลุ่ม Bสำหรับการแข่งขันรอบ Semi Finals จะแข่งขันกันในช่วง 13-16 กรกฎาคม 2566 โดยสายการแข่งขันออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจับสลากสายการแข่งขันกันหลังจบการแข่งขันรอบ Group Stage เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยตารางการแข่งขันวันที่ 13-14 ก.ค. มีรายละเอียดดังนี้- แมตช์ 1 : V Gaming พบกับ Buriram United Esports- แมตช์ 2 : Valencia CF Esports พบกับ Saigon Phantom- แมตช์ 5 : ผู้แพ้แมตช์ 1 พบกับ ผู้แพ้แมตช์ 2- แมตช์ 3 : Bacon Time พบกับ ONE Team Esports- แมตช์ 4 : Hong Kong Attitude พบกับ BRO Esports- แมตช์ 6 : ผู้แพ้แมตช์ 3 พบกับ ผู้แพ้แมตช์ 4เปิดคู่แรกของรอบ Quarter Finals กับคู่รักคู่แค้นทุกรายการอย่าง VGM ปะทะ BRU สองทีมเจ้าของแชมป์รายการนานาชาติ AIC และยังเป็นการพบกันระหว่างผู้เล่น FMVP นานาชาติอย่าง VGM Maris และ BRU NuNu สองผู้เล่นเมจระดับตำนานได้หวนกลับมาเจอกันอีกครั้ง ในรอบ Group Stage ที่พวกเขาเจอกันเป็นฝ่ายปราสาทสายฟ้า BRU เอาชนะไปได้ 2-0 แต่ครั้งนี้พวกเขาจะต้องแข่งกันในรูปแบบ Best of 5 ดังนั้นต้องมาติดตามกันว่าทางบุรีรัมย์จะสามารถย้ำชัยชนะไป หรือจะเป็น VGM ที่แก้แค้นและผ่านเข้ารอบในสายบนไปได้ถัดมาคือการพบกันระหว่าง Valencia CF Esports รองแชมป์ RPL ของไทยกับ Saigon Phantom แชมป์ AOG ของเวียดนาม นับว่าเป็นคู่ที่หลายคนรอคอย เพราะครั้งล่าสุดที่พวกเขาเจอกันใน AIC 2022 เป็นทาง VCF ที่เอาชนะไปได้ 2-0 ครั้งนี้ SGP จะมาชำระแค้นไปได้หรือไม่ หรือจะเป็นเจ้าค้างคาว VCF ที่คว้าชัยและส่ง SGP ลงไปสายล่างอีกแมตช์ที่ต้องติดตามกันในวันที่ 14 ก.ค. คือการพบกันระหว่างแชมป์ RPL ของไทยอย่าง Bacon Time และ ONE Team Esports ทีมอันดับ 4 ของลีก GCS แม้จะได้อันดับ 4 แต่ผลงานตั้งแต่มา APL 2023 ทีม ONE คือหนึ่งในทีมที่น่าจับตามองอย่างมาก พวกเขาเป็น 1 ใน 3 ทีมจาก GCS ที่ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ทั้ง ๆ ที่ทีมอันดับ 2-3 อย่าง FW และ MOP ไม่ได้ผ่านเข้ารอบนี้ แม้จะมาแรงขนาดไหน แต่เมื่อต้องเจอทีมที่มาแรงกว่า ซึ่งยังเป็นแชมป์เก่า APL 2022 อย่าง BAC บอกเลยว่าไม่ง่ายนัก แมตช์ก่อนหน้าที่เจอกันในรอบ Group Stage เป็นฝ่ายเจ้าหมูเบคที่เอาชนะไปได้อยู่หมัด 2-0 เกม แถมพวกเขาก็ยังไม่พ่ายให้ใครเลยตั้งแต่เริ่มแข่งใน APL ครั้งนี้ ดังนั้นต้องมาลุ้นกันว่า ONE จะสร้างบาดแผลแรกให้ BAC ได้หรือไม่คู่สุดท้ายที่ถูกจับสลากให้เจอกันคือการพบกันระหว่างสองทีม GCS อย่าง Hong Kong Attitude และ BRO Esports แม้จะเป็นการพบกันระหว่างอันดับ 5 กับแชมป์ GCS แต่หากเราดูผลการแข่งที่ผ่านมาของ HKA ในการแข่งขัน APL ครั้งนี้เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียว พวกเขาเอาชนะทีมใหญ่อย่าง SGP BRU รวมถึง MOP เรียกได้ว่าผลงานนั้นดีกว่า BRO เลยก็ว่าได้ ชัยชนะครั้งนี้จะตกเป็นของ HKA หรือ BRO จะงัดฟอร์มแชมป์กลับมาเอาชนะไปได้ ต้องมาติดตามกันในการแข่งขันรอบ Quarter Finals ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ 13 ก.ค. นี้สำหรับการแข่งขันรอบ 4 ทีมสุดท้ายรวมถึงรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขัน RoV ระดับนานาชาติ APL 2023 จะถูกจัดขึ้นในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ (ชั้น 7 ไอคอนสยาม)ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนจองบัตรเข้างานล่วงหน้าได้ "ฟรี" ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเปิดให้จองบัตรผ่านทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน Zipevent ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. 66 เวลา 10:00 น. จนถึง 17 ก.ค. 66 เวลา 23:59 น.สำหรับผู้พิการที่ต้องใช้รถเข็นวีลแชร์สามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมงานได้ โดยภายในงานมีพื้นที่รองรับสำหรับผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์สำหรับผู้ลงทะเบียนผ่าน Zipevent ไม่ทัน ยังสามารถเดินทางมาร่วมงานได้ โดยหน้างานมีจุดเข้าคิวสำหรับ Walk-in ในกรณีที่ในฮอลล์มีที่ว่าง ผู้ที่มา Walk-in จะได้รับสิทธิ์เป็นลำดับถัดไป และหน้าฮอลล์ยังมีโซน Watch Party รวมถึงบูธกิจกรรม และบูธพาร์ตเนอร์ให้ได้ร่วมสนุก โดยสามารถรองรับผู้ร่วมงานที่ Walk-in ได้มากกว่า 1,500 ท่าน (ไม่รวมผู้ลงทะเบียน 1,000 คน)พิเศษ! สำหรับผู้ลงทะเบียนผ่าน Zipevent จะได้รับของที่ระลึกเป็นเสื้อจาก RoV รุ่น Limited Edition โดยมี 2 ลายนั่นคือ ลาย Echo of Glory สีกรมที่จะแจกวันที่ 22 ก.ค. 66 และลาย Arena of Valor สีขาวซึ่งจะแจกวันที่ 23 ก.ค. 66- จำกัดการจองบัตรเข้าร่วมงาน 1 ท่าน (อิงจากเลขบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต) ต่อบัตรเข้างาน 1 วัน ต่อ 1 การจอง เช่น หากต้องการเข้าร่วมงานทั้ง 2 วัน ต้องจองครั้งละ 1 วัน- บัตรเข้างานยึดตามข้อมูลส่วนตัวของแต่ละบุคคล ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูล โอนสิทธิ์ แจก หรือขายต่อได้ ผู้ได้สิทธิ์จะต้องนำ QR Code จากในเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน Zipevent พร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ตมาแสดง ณ จุดลงทะเบียนหน้างานเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใช้ภาพถ่าย QR Code หรือภาพ Screenshot ทุกกรณี)- เป็นการลงทะเบียนจองตั๋วเข้างานเท่านั้น โดยไม่มีการระบุที่นั่ง ดังนั้นผู้ร่วมงานที่มาลงทะเบียนหน้างานก่อน มีสิทธิ์เลือกที่นั่งก่อน (First come, first serve)- เปิดลงทะเบียนเข้างานตั้งแต่เวลา 10:15 น. ถึงเวลา 11:15 น. เท่านั้น หากไม่มาลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนด ทีมงานขอมอบสิทธิ์ดังกล่าวให้กับผู้ร่วมงานที่ Walk-in ในลำดับถัดไปติดตามข่าวสาร และรับชมถ่ายทอดสดของการแข่งขัน APL 2023 ได้ทาง- Facebook Tournament : Garena RoV Tournament - Facebook : Garena RoV Thailand - YouTube : Garena RoV Thailand