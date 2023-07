CABAL เปิดศึกอีสปอร์ตสุดยิ่งใหญ่ชิงรางวัลกว่า 300,000 บาท

Electronics Extreme ได้มีการจัดแข่งขันของเกม Cabal Extreme มาแล้วกว่า 5 ปี และ Cabal Mobile 3 ปี ครั้งนี้กลับมาอีกครั้ง กับการแข่งขัน PVP สุดดุเดือดรูปแบบ 5vs5 โดยแบ่งเป็น 2 รายการ คือ Cabal - War of the Ancients : White Tiger และ Cabal M Guardians of the world : White Tigerผู้ที่ชนะการแข่งขันครั้งนี้ จะได้รับคะแนนสะสมเพื่อรับสิทธิ์เข้าสู่การแข่งขันยิ่งใหญ่ท้ายปี ของรายการ Cabal Thailand Championship 2023 ชิงเงินรางวัลและไอเทมมูลค่ารวมกว่า 2,850,000 บาท และรายการ Cabal M Thailand Championship 2023 ชิงเงินรางวัลและไอเทมพิเศษรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาท โดยมี Major Cineplex, Olino, Red Bull, thermaltake เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ สำหรับใครที่ไม่ได้ลงแข่งขันสามารถติดตามชมและร่วมทายผลการแข่ง ผู้ส่งทายจะได้รับ TOKEN ฟรีผู้ที่สนใจสามารถอ่านกฎกติกาและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ Cabal Extreme และ Cabal Mobile ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่หน้าแฟนเพจ https://www.facebook.com/Cabalexe.in.th/ และ https://www.facebook.com/CabalM.in.th