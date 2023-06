"Marvel Snap" เตรียมเปิดศึกอีสปอร์ตระดับประเทศ ชิงเงินรางวัล 60,000 บาท

MARVEL SNAP THAILAND COMMUNITY CUP จะมีรูปแบบการแข่งขันเป็นแบบ Single Elimination โดยในรอบคัดเลือกออนไลน์จะเป็นรูปแบบ Best of 1 และรอบ 8 คนสุดท้ายจะเป็นรูปแบบ Best of 3 โดยมีกำหนดการดังนี้● 30 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2566 - ประกาศและรับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขัน● 10 กรกฎาคม 2566 - ประกาศสายการแข่งขัน● 11 - 14 กรกฎาคม 2566 - แข่งขันรอบคัดเลือกแบบออนไลน์● 16 กรกฎาคม 2566 - แข่งขันรอบ 8 คนสุดท้าย โดยจะเป็นการแข่งขันแบบออฟไลน์ที่ ETL Studio และมีการถ่ายทอดสดการแข่งขัน● อันดับ 1 : 24,000 บาท● อันดับ 2 : 12,000 บาท● อันดับ 3 - 4 : 6,000 บาท● อันดับ 5 - 8 : 3,000 บาทสมัครแข่งขัน https://forms.gle/6vwGLfoLfrdQvKzh6 สมัครแข่งขันสอบถามรายละเอียด https://discord.gg/ec7ZdzttGb สำหรับข้อมูลของการแข่งขันโดยละเอียด สามารถอ่านได้เพิ่มเติมจากประกาศอย่างเป็นทางการผ่านทางหน้าแฟนเพจของ Talon และ ETL Marvel Snap เป็นเกมการ์ด CCG ที่เดินเกมอย่างรวดเร็วพร้อมกลไกที่เป็นนวัตกรรมซึ่งได้รับรางวัลเกมแห่งปีหลายรางวัล สร้างเด็คจากการ์ด 12 ใบ การ์ดแต่ละใบเป็นตัวแทนของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่และวายร้ายจากมาร์เวล ซึ่งแต่ละใบมีพลังหรือความสามารถเฉพาะตัว เป้าหมายของเกมคือการชิงไหวชิงพริบและเอาชนะคู่ต่อสู้ ใช้เวลาเรียนรู้วิธีการเล่นในเวลาไม่กี่นาที และใช้เวลาแข่งขันเพียง 3 นาทีต่อเกมเท่านั้นMarvelsnapTH - https://www.facebook.com/MARVELSNAPTH ดาวน์โหลดเกม - https://playmarvelsnap.com/ShowdownTH ETL ก่อตั้งขึ้นในปี 2562 โดยมีพันธกิจในการสร้างระบบนิเวศเกมที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในประเทศไทย ETL ผลิตและจัดการการแข่งขันตลอดทั้งปีสำหรับชุมชนเกมไทย อีกทั้งยังได้จัดตั้งช่องโทรทัศน์วาไรตี้ออนไลน์ในประเทศไทยในชื่อ ETL Network ซึ่งเป็นรายการวาไรตี้อีสปอร์ตที่เปิดดำเนินการมายาวนานที่สุดในประเทศไทยTalon องค์กรอีสปอร์ตมืออาชีพที่ตั้งอยู่ในฮ่องกง มีทีมอีสปอร์ตที่แข่งขันในเกมอีสปอร์ตต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน และเกาหลี Talon ได้รับความสำเร็จในการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับสากล และเป็นที่รู้จักด้วยนักกีฬาที่มีความสามารถและการแข่งขันในสายการแข่งขันอีสปอร์ต