เกมมือถือซีรีส์จีน "หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร" เตรียมเปิดให้บริการในไทยปลายปีนี้

เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานบริษัท Gen Play ทางคุณชินทัต ถนอมนันทกุล (CEO บริษัท Gen Play) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการเกมในประเทศไทย พร้อมด้วย Mr. Ren Ting (General Manager บริษัท Immortal Studio), Mr. Wang Ran (VP of Commercial บริษัท Shengqu Games) และ Mr. Sun Yong (Producer บริษัท Immortal Studio) ได้เข้าร่วมพิธีลงนามเซ็นสัญญาความร่วมมือโปรเจคเกมมือถือจากซีรีส์จีนฟอร์มยักษ์ "หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร" (Joy of Life) โดยมอบสิทธิ์แก่ Gen Play ในการเปิดให้บริการในประเทศไทยอย่างเป็นทางการบริษัท Shengqu Games เป็นผู้พัฒนาและผู้ให้บริการเกมยักษ์ใหญ่ของจีน รวมไปถึงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เกมดังฟอร์มยักษ์มากมาย อาทิ Dragon Nest, Final Fantasy XIV, Mir Mobile, Legend of Mir2, The World of Legendและสำหรับโปรเจคเกมมือถือ "หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร" (Joy of Life) ได้มีการมอบหมายให้ Immortal Studio ซึ่งเป็นสตูดิโอของทางบริษัท Shengqu Games เป็นทีมผู้พัฒนาเกมซีรีส์ "หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร" (Joy of Life) เป็นซีรีส์จีนฟอร์มยักษ์ที่ดัดแปลงมาจากนวนิยายของ "มาวนี่" นักเขียนนวนิยายระดับแถวหน้าของเว็บไซต์ "ฉีเตี่ยนจงเหวิน" พร้อมได้ทัพนักแสดงชื่อดังอย่าง "จางรั่วหยุน" จากซีรีส์ The Evolution Of Our Love, "หลี่ ชิน" จาก กระบี่เทพสังหาร (Jade Dynasty) และนักแสดงหนุ่มสุดฮ็อต "เซียวจ้าน" จาก ปรมาจารย์ลัทธิมาร (The Untamed) ร่วมสวมบทบาท โดยเนื้อเรื่องเน้นการต่อสู้ทางวรยุทธ์ การเมือง การช่วงชิงอำนาจในวังหลวง และการไขปริศนาต่าง ๆ หลังจากที่ซีซั่นแรกได้ถูกออกอากาศ ก็ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม ประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายทั้งในประเทศจีน และประเทศอื่น ๆ ซึ่งก็รวมถึงในประเทศไทยด้วยสำหรับตัวเกม "หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร" (Joy of Life) เป็นเกมมือถือแนว 3D Action MMORPG จีนกำลังภายใน โดยตัวเกมยังคงรูปแบบการนำเสนอเรื่องราวตามแบบต้นฉบับ ผ่านการทำภารกิจหลัก, ภารกิจรายวัน, ระบบประลอง 1v1 / 5v5, ดันเจี้ยนท้าทาย, การสำรวจไขปริศนา, วิชาตัวเบา, ระบบพาหนะ, เรียนรู้สกิลจากการปลดล็อคคัมภีร์, ท้าทายหอคอย ฯลฯ พร้อมอาวุธให้เลือกเล่นถึง 6 ชนิด ได้แก่ ดาบสังหาร, พิณ, มีดคู่, กระบี่คู่, กระบี่ และพลองขณะนี้เกมได้เปิดให้บริการเซิร์ฟเวอร์ในจีนเท่านั้น และคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในประเทศไทยประมาณช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2023 หรือช่วงต้นปี 2024 สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.jol.in.th และแฟนเพจ Joy of Life - หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร