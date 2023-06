"เซียนกระบี่สามภพ M" พร้อมเปิด OBT ออกท่องยุทธภพแล้ววันนี้!

"เซียนกระบี่สามภพ M : The Legend of Savage" เป็นเกมมือถือแนว MMORPG ที่ดัดแปลงจากซีรีย์จีนแฟนตาซีชื่อดัง ผู้เล่นจะได้สวมบทเป็น 1 ใน 4 ยอดฝีมือเทพศาสตราวุธ ได้แก่ กระบี่เวท, จอมยุทธ์, ดาบเทพ และผู้พิทักษ์ ออกเดินทางผจญภัยในเส้นทางสู่การเป็นเซียน รวบรวมจอมยุทธ์ฝีมือดีให้พร้อมผงาดในมหาศึกสงครามข้ามภพ เพื่อเป็นสุดยอดเทพศาสตราสำหรับกิจกรรมต้อนรับเปิดเกม เพียงเข้าเกมและสร้างตัวละครแรกในไอดี รับทันทีแพ็คไอเทมเริ่มต้นพร้อมผู้ติดตาม-หนีซือซือ เมื่อล็อกอินทุกวัน รับไอเทมทุกวัน และเมื่อล็อกอินครบ 7 วัน รับปีกแฟชั่นทองคำขาวสุดน่ารักทันที นอกจากนี้หากสะสมเวลาออนไลน์ครบตามที่กำหนด (สูงสุด 60 นาที) ยังรับรางวัลเพิ่มได้อีกด้วย"เซียนกระบี่สามภพ M : The Legend of Savage" เปิดให้บริการแล้วทั้งบนมือถือระบบ iOS, Android และโปรแกรมจำลอง Emulator ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://los.playpark.com และแฟนเพจ LOS Online