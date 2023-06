"The God Of Highschool" เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ววันนี้

"The God Of Highschool" เป็นเกมมือถือแนว 2D Anime Turn-Based ที่พัฒนามาจากการ์ตูนชื่อดังบน WEBTOON โดยผสมผสานเนื้อเรื่อง และเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุด ภายในเกมมีโหมดการเล่นมากมาย อาทิ PvP การต่อสู้ชิงความเป็นหนึ่งในสังเวียน ระบบอัปเกรดเสริมแกร่ง ปรับแต่งพัฒนาตัวละครได้อย่างไรขีดจำกัด และสามารถพัฒนาตัวละครได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบ Auto Loop ช่วยเสริมสร้างให้ตัวละครมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครผู้เล่นที่ลงทะเบียนล่วงหน้าระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2566 จะได้รับของรางวัลพิเศษ โดยเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ https://goh.genplay.in.th นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Like & Follow Fanpage Event แจกไอเทมแบบต่อเนื่อง ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ GOH : God of Highschool - Gen Play