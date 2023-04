Arena of Valor Premier League 2023 เตรียมจัดขึ้นที่ประเทศไทย 9 มิ.ย.นี้

ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน RoV ระดับนานาชาติอีกครั้ง หลังจากการแข่งขัน AIC 2019 ครั้งล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว โดย APL 2023 กลับมาพร้อมกับสโลแกน "Echo of Glory" สะท้อนภาพเวทีการแข่งขันอันยิ่งใหญ่ ที่เหล่านักแข่งและแฟน ๆ ต่างผสานเชื่อมโยงกันผ่านเสียงเชียร์เรียกร้องชัยชนะที่ดังกึกก้องไปทั่วสมรภูมิ รวมถึงเรายังได้เห็นพัฒนาการของเหล่านักแข่ง RoV ในทุกแมตช์การแข่งขัน ซึ่งจะเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาคือทีมที่ดีที่สุด และคู่ควรกับบัลลังก์แชมป์ของ APL 2023ในการแข่งขันครั้งนี้จะเริ่มต้นด้วยรอบ Wildcard ซึ่งจะเปิดโอกาสให้แต่ละลีกมีทีมเข้ารอบ Group Stage ได้สูงสุดถึง 4-5 ทีมเลยทีเดียว และหลังจากพบบทสรุปของ APL 2023 ในวันที่ 23 กรกฎาคมนี้ เหล่าแฟน ๆ และชาว RoV สามารถตั้งตารอเทศกาลวัน RoV ซึ่งจะมีกิจกรรม และรางวัลอันน่าตื่นเต้นมากมาย รวมถึงการเปิดตัวสกินใหม่อีกด้วยสำหรับการแข่งขัน APL 2023 จะเริ่มต้นด้วยรอบ Wildcard ซึ่งจะแข่งกันในรูปแบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2566 โดย 8 ทีมที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบนี้ได้แก่ทีมอันดับที่ 4 และ 5 ของ RoV Pro League (RPL) จากไทย, Garena Challenger Series (GCS) จากไต้หวัน และ Arena of Glory (AOG) จากเวียดนาม และทีมอันดับที่ 3 และ 4 ของ AoV Star League (ASL) โดยทั้ง 8 ทีมจะแข่งกันในรูปแบบ Double-elimination หรือสายบนสายล่าง และแย่งชิง 3 ที่นั่งสุดท้ายเพื่อเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่ม (Group Stage) ให้ได้จากนั้น 14 ทีมที่ผ่านเข้ารอบซึ่งประกอบไปด้วย 3 อันดับแรกของ RPL, AOG และ GCS รวมถึง 2 อันดับแรกของ ASL และ 3 ทีมที่ผ่านเข้ารอบจาก Wildcard จะเดินทางมายังกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เพื่อเริ่มแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม (Group Stage) ในช่วงวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ถึง 9 กรกฎาคม 2566สำหรับการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มจะแข่งกันในรูปแบบ Single round robin หรือพบกันครั้งเดียว ทั้ง 14 ทีมจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 7 ทีม สำหรับทีมที่ทำคะแนนได้ดีที่สุด 4 อันดับแรกของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้ารอบ Quarter Finals ซึ่งจะทำการแข่งขันกันในช่วงวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2566 เพื่อหา 4 ทีมที่ดีที่สุดเข้าสู่รอบ Semi Finals โดยจะแข่งกันในรูปแบบ Double-elimination หรือสายบนสายล่างไปจนถึงจบรอบ Semi Finalsหลังจากนั้นเหล่าแฟน ๆ จะได้พบการแข่งขันอันสุดเข้มข้นแบบทวีคูณ กับการแข่งขันรอบ 4 ทีมสุดท้าย (Semi Finals) ในช่วงวันที่ 22 และ 23 กรกฎาคม ก่อนจะปิดฉากด้วยรอบชิงชนะเลิศ (Grand Final) ในวันที่ 23 กรกฎาคมสำหรับการจับสลากสายการแข่งขันในรอบ Wildcard จะถ่ายทอดสดในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคมนี้ หลังการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของ AOG Spring 2023 จบลง โดยสามารถรับชมได้ทาง Facebook และ YouTube ของ Garena RoV Thailand และ Garena RoV Tournament รวมถึง ValorTV ภายในเกม ส่วนการจับสลากรอบแบ่งกลุ่ม (Group Stage) จะสามารถรับชมได้ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 หลังจบแมตช์สุดท้ายของการแข่งขันรอบ Wildcard19 ทีมชั้นนำจากแต่ละภูมิภาคจะเข้าร่วมแข่งขันใน APL 2023 โดยแบ่งเป็น 11 ทีมที่ผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่ม (Group Stage) เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้แก่• 3 ทีมจาก RoV Pro League (RPL) ของไทย ได้แก่ Bacon Time (BAC), Valencia CF Esports (VCF) และ Buriram United Esports (BRU)• 3 ทีมจาก Garena Challenger Series (GCS) ของไต้หวัน ได้แก่ Most Outstanding Player (MOP), BRO Esports (BRO) และ Flash Wolves (FW)• 3 ทีมจาก Arena of Glory (AOG) ของเวียดนาม ได้แก่ อันดับ 1-3 ของการแข่งขัน AOG Spring 2023 (ติดตามรายชื่อทั้ง 3 ทีมได้ในการแข่งขัน AOG รอบชิงชนะเลิศในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้)• 2 ทีมจาก AoV Star League (ASL) ของอินโดนีเซีย ได้แก่ Dewa United Esports (DU) และ Kagendra (KG)และ 8 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ Wildcard โดยจะคัดเหลือ 3 ทีมสุดท้ายเข้ารอบแบ่งกลุ่ม (Group Stage)• 2 ทีมจาก RoV Pro League (RPL) ของไทย ได้แก่ eArena (EA) และ B Esports x Goldcity (BGC)• 2 ทีมจาก Arena of Glory (AOG) ของเวียดนาม ซึ่งติดตามรายชื่อทั้ง 2 ทีมได้ในการแข่งขัน AOG รอบชิงชนะเลิศในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้• 2 ทีมจาก Garena Challenger Series (GCS) ของไต้หวัน ได้แก่ ONE Team Esports (ONE) และ Hong Kong Attitude (HKA)• 2 ทีมจาก AoV Star League (ASL) ของอินโดนีเซีย ได้แก่ Draven (DRV) และ AEsir (AE)ในขณะที่ 2 ลีกอย่าง RoV Pro League (RPL) และ AoV Star League (ASL) แข่งขันจบลงไปแล้ว โดยเราได้รู้แล้วว่าใครเป็นแชมป์ และเป็นทีมที่ผ่านเข้ารอบ APL 2023 เหล่าแฟน ๆ ยังคงสามารถรับชมบทสรุปของอีก 2 ลีกใหญ่อย่าง Arena of Glory (AOG) ของเวียดนาม และ Garena Challenger Series (GCS) ของไต้หวันที่กำลังจะชิงแชมป์ลีกกันอีกไม่นานนี้ โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของ GCS ก็จะจัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายนนี้ เราจะได้จะเห็นการห้ำหั่นกันของ MOP BRO และ FW เพื่อความเป็นที่ 1 ของ GCS หลังจากนั้นทางฝั่ง AOG จะแข่งขันรอบ Playoffs และ Finals ระหว่างวันที่ 30 เมษายนถึง 14 พฤษภาคมนี้ โดยเราจะได้รู้กันว่าทีมใดจะคว้าแชมป์ และใครจะเป็น 5 ทีมตัวแทน AOG ในการแข่งขัน APL 2023 ที่กำลังจะมีขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการแข่งขันระดับนานาชาติ APL 2023 ที่กำลังจะมีขึ้น Garena จะมีการจัดเทศกาลวัน RoV ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาล APL ในปีนี้ โดยช่วงเทศกาลจะมีกิจกรรม และของรางวัลมากมาย รวมถึงสกินใหม่ ๆ อีกด้วยแต่ระหว่างที่รอ APL 2023 เหล่าแฟนคลับ และชาว RoV ทั้งหลายสามารถร่วมกิจกรรม วันตีป้อม 5v5 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566 โดยจะมีการแจกสกินใหม่ทั้ง Krixi และ Kahlii ให้ทุกคนที่ร่วมกิจกรรม บอกเลยว่าวันตีป้อมที่จะเกิดขึ้น จะมาพร้อมกิจกรรมสนุก ๆ และกิจกรรมให้ทุกคนอีกเพียบ อย่าลืมชวนเพื่อนมาตีป้อม แล้วไปเจอกันในเกม!แฟน ๆ RoV สามารถติดตามข่าวสาร และรับชมการแข่งขัน APL 2023 ได้ทาง Youtube และ Facebook ของ Garena RoV Thailand และ Garena RoV Tournament รวมถึง ValorTV ภายในเกม นอกจากนี้เหล่าแฟน ๆ และผู้ชมสามารถติดตาม Watch Party ที่จะจัดขึ้นโดยเหล่าสตรีมเมอร์ RoV ชื่อดังอีกมากมายที่สำคัญทาง Garena มีความยินดีที่จะประกาศว่า Infinix จะเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของการแข่งขัน APL 2023 ในส่วนของประเทศไทย ซึ่ง Infinix มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์เทคโนโลยี และการออกแบบโทรศัพท์มือถือที่ทันสมัย เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้กับผู้ใช้งาน เช่นเดียวกับเกม RoV ที่ได้รับการออกแบบ และพัฒนามาเพื่อตอบโจทย์ผู้เล่น MOBA ให้ได้รับประสบการณ์อันยอดเยี่ยม ความร่วมมือกันครั้งนี้จะช่วยให้ Infinix และ RoV แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นติดตามข่าวสาร และรับชมถ่ายทอดสดของการแข่งขัน APL 2023 ได้ทาง• Facebook Tournament : Garena RoV Tournament • Facebook : Garena RoV Thailand • YouTube : Garena RoV Thailand