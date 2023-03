"The Walking Dead: Empires" เกมเอาตัวรอดผสมบล็อคเชน เปิดให้ทดลองเล่นแล้ววันนี้

"The Walking Dead: Empires" เป็นเกมเอาชีวิตรอดที่พัฒนาโดยค่าย Ember Entertainment ผู้เล่นจะเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตและได้รับภารกิจให้สร้างสังคมขึ้นมาใหม่หลังการล่มสลายเนื่องจากการระบาดของวอล์คเกอร์ (คำเรียกซอมบี้ในซีรีส์ The Walking Dead) โดยสถานที่ในเกมคือรัฐจอร์เจีย ซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับซีซันแรก ๆ ของซีรีส์ ผู้เล่นจะต้องสร้างฐานของตัวเอง และประดิษฐ์สิ่งของเพื่อเอาชีวิตรอด อย่างเช่น อาวุธ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงสร้างพันธมิตรกับผู้เล่นอื่นเพื่อช่วยเหลือกันในการป้องกันภัยคุกคามทั้งจากวอล์คเกอร์และมนุษย์ด้วยกันการเปิดทดลองเล่นในครั้งนี้ได้เพิ่มพื้นที่ที่ผู้เล่นสามารถสร้างฐานจาก 9 โซนเป็น 81 โซน พร้อมเพิ่ม "อีลีทวอล์คเกอร์” (Elite Walker) วอล์คเกอร์ประเภทใหม่ที่มีจุดเด่นด้านความแข็งแกร่งและคุณสมบัติการโจมตีที่ไม่เหมือนใคร ทำให้ผู้เล่นต้องวางกลยุทธ์ใหม่ในการต่อสู้ นอกจากนี้ผู้เล่นยังสามารถสร้างพันธมิตรกับผู้เล่นอื่นได้สูงสุด 20 คน รวมไปถึงการใช้ NFT Crafting Stations และ Hero Cards เพื่อเพิ่มเลเวลได้“ทางทีมงานรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ผู้เล่นจะได้กลับเข้าสู่โลกของเกม The Walking Dead: Empires อีกครั้ง”กล่าว “ซึ่งผมตั้งตารอที่จะได้สังหารเหล่าวอล์คเกอร์ เคียงข้างไปกับสมาชิกของคอมมูนิตี้ Gala และเหล่าแฟน ๆ ซีรีส์ The Walking Dead ของ AMC ทั่วโลก รวมไปถึงผู้เล่นอื่น ๆ ด้วย”"The Walking Dead: Empires" จะเปิดให้ทดลองเล่นเป็นระยะเวลาสองสัปดาห์และสิ้นสุดลงในวันที่ 4 เมษายนนี้ ผู้ที่มีบัญชี Gala Games อยู่แล้ว หรือผู้ที่ต้องการสร้างบัญชีใหม่ สามารถเข้าร่วมทดลองเล่นได้โดยคลิกที่แท็บ "เกม" บนเว็บไซต์ https://links.gala.com/7ULsI8pf และติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทางแฟนเพจ Gala Games Thailand