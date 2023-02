เม่นสายฟ้า "Sonic Frontiers" ยอดขายผ่าน 3 ล้านชุด

สำหรับภาคใหม่นี้ ทางค่ายก็ทำลงทุกคอนโซลและ PC วางจำหน่ายเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2022 โดยยอดขายรอบไตรมาสสิ้นเดือนธันวาคมอยู่ที่ 2.9 ล้าน และล่าสุดผู้กำกับเกมก็อัพเดตว่าเพิ่งผ่านหลัก 3 ล้านในเดือนมกราคมอีกหนึ่งเกมขายดีคืออาร์พีจี Persona 5 Royal ฉบับรีมาสเตอร์วางจำหน่าย 21 ตุลาคม 2022 ลงทุกคอนโซลและ PC เช่นกัน ทำยอดได้ 1.3 ล้านทั่วโลก แต่ก็ยอมรับว่าภาพรวมเกมเก่าอื่นๆ ที่ออกมาก่อนหน้าในตลาดทำยอดได้ไม่ดีนักในหมวดเกมเล่นฟรี (F2P) ตัวเลขรายรับก็มาแรงช่วยหนุนยอดขายของบริษัทโดยรวม อันดับหนึ่งคือเกมดนตรี Hatsune Miku: Colorful Stage! บนสมาร์ตโฟน ตามด้วยอาร์พีจีออนไลน์ PSO2: New Genesis บนคอนโซลและ PCช่วงไตรมาสสุดท้ายมกราคมถึงมีนาคม เกมใหม่ของเซก้าจะมีอาร์พีจี Persona 4 Golden และ Persona 3 Portable ฉบับรีมาสเตอร์ลงทุกแพลตฟอร์ม ตามด้วยยากุซ่าภาคย้อนยุค Like a Dragon: Ishin! ส่วนฝั่งตะวันตกก็มี Company of Heroes 3 แนวทหารวางแผนทำสงคราม