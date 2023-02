สต็อกพร้อม! ยอดขาย PS5 ผ่านหลัก 32.1 ล้านเครื่อง

ในช่วง 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม คอนโซล PS5 สามารถขายเพิ่มไปได้ 7.1 ล้านด้วยแรงหนุนช่วงเทศกาลวันหยุดปลายปี สูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับปีก่อนที่เคยทำไว้เพียง 3.9 ล้าน มีปัจจัยสำคัญคือการผลิตได้จำนวนมากสิ้นสุดปัญหาขาดแคลนที่ดำเนินมานานสำหรับยอดขายเครื่องรวมในปีงบประมาณปัจจุบันก็อยู่ที่ 12.8 ล้านชุดจาก 3 ไตรมาส โดยทางโซนีได้ขยับเป้าหมายรอบปีเพิ่มจาก 18 เป็น 19 ล้านชุด คาดว่าจะขายอีกราว 6 ล้านภายในไตรมาสสุดท้ายสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคมทางฝั่งซอฟต์แวร์ ยอดขายเกมแบบเต็มนับรวม PS4 และ PS5 ทั้งไตรมาสก็อยู่ที่ 86.5 ล้านชุดเป็นของโซนีเอง 20.8 ล้าน นำโดย God of War Ragnarok ที่ล่าสุดขายทะลุ 11 ล้านทั่วโลกแล้ว แต่ถ้าเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนก็ถือว่าลดลงจากเดิมที่เคยทำไว้ 92.7 ล้านชุดด้านบริการเครือข่ายออนไลน์ PlayStation Network จำนวนผู้ใช้รายเดือนก็อยู่ที่ 112 ล้านเพิ่มจาก 111 ล้านในปีก่อน ขณะที่ยอดผู้จ่ายค่าสมาชิก PlayStation Plus ลดลงเล็กน้อยจาก 48 ล้านเหลือ 46.4 ล้านเมื่อนับเฉพาะแผนกเกม ตัวเลขเงินยอดขายก็สูงกว่าปีก่อนถึง 4.3 แสนล้านเยน มาจากตัวคอนโซล PS5 เองและเกมของโซนีที่ขายได้มากขึ้นรวมถึงอัตราการแลกเปลี่ยนค่าเงินที่ผันผวน หักล้างกับยอดขายซอฟต์แวร์รวมและจำนวนสมาชิก PlayStation Plus ที่ลดลงทั้งคู่