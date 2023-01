แนะนำ 4 เทพศาสตราวุธใน "เซียนกระบี่สามภพ" พร้อมเปิดให้บริการเร็ว ๆ นี้

"เซียนกระบี่สามภพ M : The Legend of Savage" เป็นเกมมือถือ Open-World MMORPG ที่ดัดแปลงมาจากซีรีส์จีนชื่อดัง มาพร้อมกับระบบต่อสู้ที่หลากหลาย ผู้เล่นจะได้ออกเดินทางผจญภัยในเส้นทางแห่งเซียน และเข้าร่วมมหาสงครามสามภพเพื่อเป็นสุดยอดเทพศาสตราสำหรับสายอาชีพในเกมมีให้เลือก 4 แบบ ได้แก่ผู้ใช้เวทมนตร์ (ธาตุไม้) ยอดแห่งการรักษา ควบคุมดูแลสมาชิก พร้อมสร้างความเสียหายผู้ใช้เวทมนตร์ (ธาตุน้ำ) กระบี่เวทย์แช่แข็งได้กระทั่งมหาสมุทร ขุนเขา ไปจนถึงท้องนภาต่อสู้ระยะประชิด (ธาตุไฟ) กวัดแกว่งคมกระบี่ด้วยวิทยายุทธอันทรงพลังต่อสู้ระยะประชิด (ธาตุทอง) คมดาบเป็นแก่นแห่งยุทธ์ บดขยี้ด้วยวิทยายุทธ์ทะลวงภูผา"เซียนกระบี่สามภพ M : The Legend of Savage" เตรียมเปิดให้บริการเร็ว ๆ นี้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดและรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://los.playpark.com และแฟนเพจ LOS Online