Paragon: The Overprime เพิ่มฮีโร่ใหม่ "หงอคง" ต้อนรับตรุษจีน

"หงอคง" ใน Paragon: The Overprime เป็นฮีโร่ผู้ครอบครองกระบองมีฮู เขามาจากเผ่าศักดิ์สิทธิ์แห่งเอทานูส และเริ่มต้นการเดินทางเพื่อค้นหา ตำราแห่งฮูอัน ร่วมกับสหายรู้ใจ "เฟิง เหมา""หงอคง" เป็นฮีโร่สายระยะประชิด มีสกิลต่าง ๆ ดังนี้● ยืดกระบอง: ยืดกระบองมีฮูออกไปเพื่อสร้างความเสียหายแก่ศัตรู และใช้เอฟเฟกต์โบนัสต่าง ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับท่า ‘ฟาด’ หรือ ท่า ‘ว่องไว’● เมฆ: มอบพลังแก่หงอคงให้สามารถกระโดดครั้งที่สองขณะอยู่บนอากาศได้● เปลี่ยนท่า: ผู้เล่นสามารถเปลี่ยนท่า ‘ฟาด’ หรือท่า ’ว่องไว’ พร้อมรับเอฟเฟกต์โบนัส● ร้อยล้านลำแสง (สกิลอัลติเมท): เมื่อทำการโจมตีพื้นฐาน สกิลจะสร้างร่างโคลนซึ่งสามารถโจมตีเป้าหมายทั้งหมดที่อยู่ภายในระยะได้ โดยร่างโคลนจะสร้างเปอร์เซ็นต์พลังกายภาพของหงอคงเป็นความเสียหายทางกายภาพและจะหายไปหลังจากนั้นไม่นาน อย่างไรก็ตาม ร่างโคลนจะไม่สามารถเคลื่อนที่หรือไล่ตามเป้าหมายได้ทั้งนี้ผู้เล่นจะได้พบกับ 6 สกินใหม่สำหรับ หงอคง, มูเรียล, สแปร์โรว์, ทวินบลาสต์, เซราธ, และเดคเคอร์ นอกจากนี้ อัปเดตใหม่ยังได้มอบหลากหลายการปรับปรุงภายในเกมเพื่อสร้างและมอบประสบการณ์การเล่นเกมให้มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น โหมดวิ่งเร็ว, เวลาคูลดาวน์ของพอร์ทัล, ความสมดุลของทีออน/ป้อม ฯลฯParagon: The Overprime เป็นเกม PC ประเภท TPS MOBA แนวแอ็คชันเชิงกลยุทธ์รูปแบบ Team-Based ที่เล่นได้ฟรี ผู้เล่นจะได้เข้าร่วมการต่อสู้แบบ 5v5 และร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อพิชิตชัยชนะใน Prime Battlefield ตัวเกมจะเน้นการต่อสู้แบบรวดเร็วเชิงกลยุทธ์ เป้าหมายของทีมคือการกำจัดอาณาเขตของฝ่ายตรงข้าม โดยใช้สกิลของฮีโร่ในการกำจัดฝ่ายตรงข้าม ซึ่งมีฮีโร่ให้เลือกหลากหลายสาย วอริเออร์, ซัพพอร์ตเตอร์, เรนเจอร์, แคสเตอร์, แทงก์, หรือแอสซาซินParagon: The Overprime เปิดให้เล่นฟรีช่วง Early Access บน Steam และ Epic Games ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่ Discord และ Twitter ทางการ