"Overwatch 2" เปิดตัวโหมด Battle for Olympus พร้อมให้เล่นแล้ววันนี้!

อีเวนท์ Battle for Olympus เปิดให้เล่นตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 มกราคม 2023 โดยฮีโร่ทั้ง 7 คนจะได้รับพลังพิเศษในโหมด Battle for Olympus เมื่อเปิดใช้งานอัลติเมทศักดิ์สิทธิ์จะมีเอฟเฟกต์ใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งฮีโร่ทั้ง 7 คน ประกอบด้วย- Ravenous Vortex วังวนขนาดใหญ่ที่ดึงดูดศัตรูเข้ามาแล้วปล่อยศัตรูขึ้นสู่ด้านบน- Pummel ปล่อยน้ำขนาดใหญ่ที่สร้างความเสียหายได้มากขึ้น และไกลขึ้น- มีผล 20 วินาที- ความเสียหายจาก Scattergun มีโอกาสที่จะสร้างความเสียหายสายฟ้าเพิ่มเติม- มีผล 20 วินาที- Heals เมื่อเขาพุ่งเข้าใส่และกระแทกศัตรูเข้ากับกำแพง- ชาร์จสามารถตรึงเป้าหมายได้สูงสุด 3 เป้าหมายในครั้งเดียว- คลูดาวน์ชาร์จลดลงเหลือ 3 วินาที- Well slams สร้างความเสียหายรุนแรง ขยายพลังศักดิ์สิทธิ์ และลดคลูดาวน์ของชาร์จครั้งต่อไปเป็น 0.5 วินาที- มีผล 15 วินาที- ขยายขนาดร่างกาย และเพิ่มพลังชีวิต 600 หน่วย- ขว้างก้อนหินที่สร้างความเสียหายมหาศาลแทนที่การยิงปืนกล- โจมตีประชิดสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 5 เท่า และผลักศัตรูออกไป- มีผล 20 seconds- สามารถเคลื่อนไหวได้ระหว่างช่วงยิงอัลติเมท- Rocket Launcher ยิงจรวจ 3 หัว- Jump Jet จะลดการใช้พลังงานอย่างมาก- ฆ่า หรือ รักษา Pharah จะทำให้ระยะเวลาของเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้น- หากอยู่ในขอบเขต ศัตรูที่มอง Widowmaker จะกลายเป็นหิน- มีผล 20 วินาที- สามารถกระโดดได้อีกครั้งหลังกระโดดออกจากกำแพง- Boop สามารถกระแทกศัตรูให้ชนกำแพง เพื่อสร้างความเสียหายเพิ่มเติมและสตั้นระยะสั้น- ความเร็วการโจมตีและเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้นอย่างมาก- มีกระสุนไม่จำกัดเมื่อผู้เล่นเข้าเล่นโหมด Battle for Olympus และทำภารกิจความท้าทายสำเร็จ จะสามารถปลดล็อคฟรีต่าง ๆ อาทิ บทพูด แถบชื่อ สเปรย์ และสกินระดับตำนาน Winged Victory Mercy นอกจากนี้ในช่วงระยะเวลากิจกรรม ฮีโร่ที่มีจำนวนการสังหารศัตรูสูงที่สุด จะมีรูปปั้นของฮีโร่คนดังกล่าวตั้งอยู่บนแผนที่ The Ilios Ruins เพื่อรำลึกถึงชัยชนะ"Overwatch 2" เปิดให้เล่นฟรีแล้วทุกแพลตฟอร์ม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://overwatch.blizzard.com/ และติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทางแฟนเพจ Overwatch