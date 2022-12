"Home Sweet Home: Survive" เตรียมออกจาก Early Access ไตรมาส 2 ปี 2566

การมาของตัวเกมเวอร์ชันสมบูรณ์ ยังเป็นการกลับมาของตัวละครสำคัญประจำซีรีส์อย่าง ‘ราตรี’ ผีนางรำ อันเป็นตัวละครสำคัญจาก Home Sweet Home EP2 ซึ่งปัจจุบันทั้งในส่วนของตัวละคร ราตรี และด่านใหม่ที่จะมาพร้อมกัน มีความคืบหน้าในการพัฒนาเรียกได้ว่าเกือบจะเสร็จสิ้นแล้ว รวมไปจนถึงตัวละครอื่น ๆ ที่เคยได้มีการประกาศออกมาก่อนหน้านี้เช่นกันโดยในส่วนของรูปแบบการเล่นหลักของตัวเกมเวอร์ชันสมบูรณ์จะมีความแตกต่างจาก รูปแบบการเล่นหลักของเกมช่วง Early Access เพื่อให้เป็นไปตามความตั้งใจเดิมตามแผนที่ทีมพัฒนาได้วางไว้ และปรารถนาให้เกมนี้เป็นเกมที่แปลกใหม่ และใช้ในการแข่งขันเชิง E-Sport ได้ ส่วนว่าจะออกมาเป็นอย่างไร ทางทีมพัฒนาได้มีการนำภาพที่เคยถูกใช้โปรโมทเกมในช่วงแรก ๆ นับตั้งแต่เกมถูกปล่อย มาใช้เป็นคำใบ้แทนทั้งนี้เพื่อที่จะแน่ใจว่าตัวเกม Home Sweet Home: Online จะมีความสมบูรณ์พร้อมสำหรับผู้เล่นทุกคน ทางทีมพัฒนาจึงขอใช้เวลาในการอัพเกรดเกมครั้งใหญ่เป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยมีแผนจะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วง กลางเดือน มกราคม 2566 เป็นต้นไป และจะกลับมาสร้างความสนุก ตื่นเต้น เร้าใจอีกครั้งช่วง ไตรมาส 2 ของปี 2566อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการอัพเกรดเกมครั้งใหญ่ของ Home Sweet Home: Online ในช่วงต้นปีหน้า ทาง อิ๊กดราซิล จะมีการปล่อยเกมใหม่ Goi: Let’s Play Together ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ถูกพัฒนาควบคู่กับ Home Sweet Home: Online ออกมาให้ได้เล่นกันก่อน โดยผลงานในครั้งนี้ได้แรงบันดาลใจมาจาก “การละเล่นวิ่งไล่จับ ร่วมกับมอญซ่อนผ้า” ซึ่งมีสไตล์ภาพเป็นการ์ตูนน่ารัก สามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยGoi: Let’s Play Together มีกำหนดจะวางจำหน่ายบน Steam ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับเพื่อน ๆ ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ Goi: Let’s Play Together