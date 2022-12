เปิดตัว "Goi: Let’s Play Together" ปาร์ตี้เกมแนวใหม่จากผู้สร้าง Home Sweet Home

"Goi: Let's Play Together" ปาร์ตี้เกมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการละเล่น "วิ่งไล่จับ" ผสม "มอญซ่อนผ้า" โดยผู้เล่นจะต้อง "โกย" หรือ "หนี" จากผีน้อย "กุ๊กกู๋" (NPC) เพื่ออยู่รอดเป็นคนสุดท้ายให้ได้ ซึ่งสิ่งที่ต้องระวังไม่ใช่แค่ผีเท่านั้น เพราะผู้เล่นสามารถกลั่นแกล้งกันเองได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการดึงหรือผลักผู้เล่นอื่นให้ล้ม หรือใช้ไอเทมพิเศษเพื่อเอาตัวรอดภายในฉากจะมี "วิญญาณ" ให้เก็บ เมื่อผู้เล่นสะสมวิญญาณได้มากพอจะสามารถใช้สกิล "ล่องหน" เพื่อพรางตัวได้ เมื่อพลาดถูกผีจับ ผู้เล่นจะกลายเป็นวิญญาณคอยกลั่นแกล้งผู้เล่นอื่น และสามารถกลับมามีชีวิตได้อีกครั้ง เมื่อสะสมแต้มวิญญาณจนครบแล้วขโมยชีวิตผู้เล่นอื่น ดังนั้นผู้เล่นจะได้มีส่วนร่วมกับเกมตลอดเวลา ไม่ต้องรอจบรอบเมื่อพลาดท่าถูกจับแบบเกมอื่น ๆ"Goi: Let's Play Together" จะเปิดให้บริการภายในช่วงต้นปี 2023 สามารถติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่ Steam และแฟนเพจ GOI Let’s play together บริษัทผู้ให้บริการเกมระดับนานาประเทศ ซึ่งเกิดจากการร่วมมือระหว่าง Master Ad Pcl และ Yggdrazil Group Pcl โดยมีเป้าหมายเพื่อมอบประสบการณ์เล่นเกมที่ยอดเยี่ยมที่สุดถึงมือเหล่าผู้เล่นใน South East AsiaLink: https://mygg.games/