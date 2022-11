Review: God of War Ragnarok ลูกห้าวพ่อสด ยกกำลังสอง

สำหรับเนื้อหาของเกม God of War Ragnarok นั้นจะเกิดขึ้นต่อเนื่องสามปีให้หลังถัดจากเหตุการณ์ในเกมภาค 2018 เมื่อตัวเอก เครโทส และบุตรชาย อเทรอัส ต้องอาศัยใช้ชีวิตอย่างหลบซ่อนจากความผิดที่ก่อไว้ ที่ได้ไปสังหารหนึ่งในทวยเทพเลือดเนื้อเชื้อไขของ โอดิน เข้า แต่ถึงกระนั้นจอมเทพสูงสุดผู้เป็นบิดาแห่งทุกสรรพสิ่งกลับมิได้ถือโทษโกรธเคืองพ่อลูกคู่นี้เลย มีเพียงเรื่องเดียวที่ติดใจเอาความคือการที่พวกเขาพยายามขุดคุ้ยเรื่องราวในอดีตของ เทียร์ ขึ้นมาอีกครั้ง จึงเสนอทางออกแบบสันติให้ แต่ด้วยความดันทุรังของ อเทรอัส ที่อยากรู้จักบุคคลผู้เชื่อมโยงถึงแม่ของตน เครโทส จึงต้องตามใจลูกบอกปัดปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวทิ้งไป และนั่นเสมือนเป็นการประกาศสงครามกับโอดินแบบเต็มตัว

เกมเพลย์ 10 กราฟิก 10 เสียง 10 เนื้อหาเรื่องราว 10 ภาพรวม 10

Sony Interactive Entertainment (SIE)

หากเทียบวัดจำนวนกำลังพลระหว่างฝั่งสองพ่อลูก กับฝั่งทวยเทพเจ้าถิ่นที่ยังเหลือบุตรสุดแกร่งอย่าง ธอร์ และเหล่ากองทัพนักรบในสังกัดอีกเป็นโขยง ต่อให้เด็กอนุบาลก็รู้ว่านี่เป็นศึกที่ฝ่ายเราเสียเปรียบไม่มีทางสู้ชนะได้เลย แต่สิ่งหนึ่งที่เฮียโล้นของเราได้เรียนรู้มาจากการอาละวาดบนเขาโอลิมปัส นั่นคือถ้ามันเกินกำลังนักก็จำเป็นต้องหาพรรคพวกแนวร่วมมาช่วย โดย(ภาคก่อนไปได้แค่หก) ซึ่งอาณาจักรใหม่ที่เพิ่มเข้ามาให้เที่ยวชมก็จะมีอาณาจักรเหมืองแร่ของคนแคระ,อาณาจักรแห่งพืชพรรณเขียวชะอุ่มอุดมสมบูรณ์ ไปจนถึงอาณาจักรถิ่นพำนักของมหาเทพ โอดิน ก็ถูกมัดรวมอยู่ในนั้นด้วยสำหรับใครไม่เคยมีประสบการณ์หรือไม่เคยผ่านเกมแนวแอ็คชั่นใดๆมาก่อนเลยแต่อยากเสพเนื้อเรื่องเพียวๆก็สามารถเลือกโหมดง่ายสุด Give Me Story ถ้าอยากตื่นเต้นขึ้นมาหน่อยแต่ยังอยากผ่านได้สบายๆก็เลือกโหมด Give Me Grace ที่ศัตรูจะดุดันน้อยกว่าปกติ โดยระดับความยากสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขเพิ่ม-ลดได้ตลอดเวลาในระหว่างการเล่นยกเว้นแค่โหมดยากสุด Give Me God of War ที่เมื่อปรับลดแล้วเราจะไม่สามารถปรับเพิ่มกลับไปเหมือนเดิมได้อีก นอกจากนี้ในส่วนของฟีเจอร์ตัวช่วยการเข้าถึงอย่างในภาคนี้ทางทีมงานก็ขนมาให้เลือกเยอะพอๆกับเกม The Last of Us เลยทีเดียว ซึ่งมันก็มีตั้งแต่ตัวช่วยเหลือเล็กน้อยจิปาถะอย่างเช่นช่วยเก็บของตามพื้นอัตโนมัติ วิ่งเร็วทันทีเมื่อดันอนาล็อก ตัวช่วยการนำทาง ลามไปจนถึงตัวช่วยที่ทำให้การต่อสู้ดูง่ายขึ้นมากอย่างจุดเช็คพอยท์เวลาสู้กับมินิบอสที่ถ้าหากเราลดเลือดมันลงไปได้ครึ่งหลอดแล้วเกิดพลาดตายขึ้นมา เมื่อตัวละครเกิดใหม่กลับมาสู้อีกรอบเลือดของมันก็จะถูกหั่นเหลือเพียงครึ่งหนึ่ง เป็นการช่วยเหลือมือใหม่ให้พวกเขาไม่ท้อใจล้มเลิกความพยายามในส่วนระบบคอมแบทจะหยิบยกพื้นฐานของเก่าของเดิมจากภาคที่แล้วมาใช้ เน้นการสลับเปลี่ยนอาวุธระหว่างขวานน้ำแข็งกับดาบไฟล่ามโซ่เพื่อสร้างคอมโบ พร้อมมีสกิลท่าโจมตีรุนแรงที่ต้องรอเวลาคูลดาวน์ โดยในภาคนี้ทีมผู้พัฒนาได้ให้ความสำคัญใส่ใจเรื่องสภาพแวดล้อมมากเป็นพิเศษ ดังจะเห็นได้จากนอกจากนี้บางจุดยังมีแท่งหินคริสตัลสีม่วงให้เราปาขวานชิ่งใส่ศัตรูให้มึนงง หรือมีคราบน้ำมันตามพื้นดินที่เราสามารถจุดไฟเผาเหยื่อที่หลงเข้ามาได้ และอีกเรื่องที่ถือเป็นหัวใจสำคัญนั่นคือ พวกสถานะผิดปกติต่างๆอย่างติดพิษ เผาไหม้ น้ำแข็งกัด ภาคนี้ก็จะสร้างความเสียหายโบนัสที่รุนแรงขึ้นแตกต่างจากตอนตีปกติอย่างชัดเจนการบิลด์สร้างตัวละคร ภาคนี้ก็เปิดโอกาสให้ปรับแต่งทำได้ลึกขึ้นกว่าภาคก่อน เพราะนอกจากการมิกซ์แอนด์แมตช์ชุดเกราะส่วนอก ส่วนแขน ส่วนเอว เพื่อเอาสกิลของแต่ละชุดมาผสมกัน เปลี่ยนด้ามจับอาวุธ หรือสวมใส่ติดตั้งเจมเพิ่มค่า Stats ต่างๆให้ตัวละครแล้ว คราวนี้ปรับเปลี่ยนได้ตามใจให้เข้ากับสไตล์การต่อสู้ที่เราถนัด แถมโล่ที่เอาไว้ป้องกันตัวหนนี้ก็มีให้เลือกใช้งานหลากหลายรูปแบบมากขึ้น สุดแล้วแต่ความต้องการว่าเราอยากจะเน้นบล็อกตั้งรับหรือปัดป้องสวนกลับ เรียกว่ามอบความอิสระยืดหยุ่นให้ผู้เล่นยิ่งขึ้นกว่าเดิม ไม่ต้องเล่นตามคนอื่นเป็นตัวเองได้เต็มที่ และสำหรับใครที่คาดหวังอยากเห็นอาวุธชิ้นใหม่ของ เครโทส เพราะเริ่มรู้สึกเบื่อท่าโจมตีเดิมๆของขวานกับดาบโซ่ ก็ไม่ต้องห่วงเป็นกังวลไปภาคนี้มีเซอร์ไพร์สให้คุณอย่างแน่นอนภายในเกมจะบรรจุทั้งเควสต์หลักและเควสต์รองมาให้ได้ทำ ซึ่งภารกิจหลักเล่นตามเนื้อเรื่องส่วนใหญ่จะค่อนข้างเป็นเส้นตรงเดินหน้าบุกตะลุยฟันฝ่าไปเรื่อยๆ ในขณะที่เควสต์รองจะมุ่งเน้นการสำรวจตามล่าหาไอเทมในโลกโอเพ่นเวิลด์ขนาดย่อม โดยพื้นที่ในการทำเควสต์หลักและเควสต์รองนั้นจะถูกแยกโซนออกจากกันเหมือนชั้นน้ำกับไขมัน หากพื้นที่เควสต์หลักอยู่ฝั่งซ้ายของแม็พ พื้นที่เควสต์รองก็มักจะอยู่ฝั่งขวา เหนือกับใต้ ออกกับตก ในทิศตรงข้ามกันเสมอ ซึ่งหากเป็นอนิเมะก็คงคล้ายกับตอนเสริมคั่นกลางระหว่างตอนหลักที่เราต้องฝืนทนดู บางคนอาจบอกให้ข้ามมันไปเลยสิจะทนเล่นทำพรือ? ใจจริงเราเองก็อยากทำแบบนั้นอยู่หรอกนะ หากไม่ติดตรงที่ว่าชุดเกราะใหม่ๆและวัตถุดิบอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆที่ส่งผลโดยตรงต่อระดับเลเวลของตัวละคร มันดันไปกองกระจุกรวมอยู่ในเควสต์รองกันหมดนี่น่ะสิ ขืนข้ามไปมีหวังน้ำตาตกในโดนศัตรูด่านใหม่ยำอัดเละแน่ๆลูกเล่นกดปุ่มสี่เหลี่ยมเพื่อสั่งให้ อเทรอัส ยิงธนูจู่โจมศัตรูจากระยะไกล ในภาคใหม่ก็ถูกเสริมพลังให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้น จากลูกธนูไม้ธรรมดาก็ถูกปรับเปลี่ยนใหม่เป็นที่สร้างสถานะมึนงงแก่ศัตรูวงกว้างได้ดีและสามารถทำลายสิ่งปลูกสร้างบางอย่างได้ด้วยการเล็งยิงไปที่จุดอ่อน หรือหากเล่นไปสักพักเราก็จะได้รับเอาไว้ขยายผลเอฟเฟกต์ของธาตุเติมเข้ามาในคลังอีกชนิด โดยลูกธนูทั้งสองประเภทเราสามารถกดปุ่มสลับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาทั้งในยามต่อสู้และแก้ปริศนาพัซเซิล ถือเป็นอีกหนึ่งกิมมิคที่เพิ่มมิติให้เกมเพลย์ดูมีความหลากหลายต้องใช้สมองคิดมากยิ่งขึ้น มิใช่แค่รัวปุ่มห่วงแต่เรื่องทำคอมโบอย่างเดียว ส่วนเรื่องระบบ AI ของตัวละครคู่หูก็ก่อกวนสร้างความปั่นป่วนในสมรภูมิได้ดีทั้งช่วยโจมตีและหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรู ยิ่งอัปเกรดยิ่งเก่งกาจขึ้นไปอีก ทว่าซึ่งเราเองก็ไม่อยากพูดสปอยล์อะไรมากนักเพราะติดสัญญา เอาเป็นว่าภาคนี้เราจะไม่ได้บังคับแค่ตัวละคร เครโทส และคู่หู AI ของเราก็ไม่ได้มีแต่ อเทรอัส คงบอกใบ้ได้เท่านี้จริงๆด้านกราฟิกเป็นเรื่องที่อธิบายลำบากบอกยากว่ามันแตกต่างสวยขึ้นจากภาคก่อนมากน้อยแค่ไหน เพราะของเดิมก็ทำไว้ดีงามพระรามแปดอยู่แล้ว แถมตัวเกมภาคแร็กนาร็อกยังคงผลิตลงให้กับเครื่องคอนโซลเจนฯเก่าอย่าง PS4 ด้วย ดังนั้นมันจึงต้องกั๊กอะไรบางอย่างเอาไว้เพื่อให้เกมทั้งสองเวอร์ชันรันได้สมูธไหลลื่นเหมือนๆกันและแน่นอนว่าถ้าหากเปิดเล่นมันบนเครื่อง PS5 ความเร็วของ SSD ก็จะช่วยร่นเวลาระหว่างรอโหลดอาณาจักรให้สั้นลง ประตูเดินทางข้ามมิติเด้งโผล่มาไวขึ้น อีกทั้งยังสนับสนุนอัตรารีเฟรชเรตที่สูงถึง 120Hz ในโหมด Performance (จำเป็นต้องมีทีวีหรือจอมอนิเตอร์ที่รองรับ) แต่ตอนเล่นจริงจะไม่ได้ล็อคนิ่งไว้ที่ 120fps หรอกนะ เพราะมันจะปรับขึ้นปรับลงอยู่ตลอดขึ้นอยู่กับฉากสภาพแวดล้อมและจำนวนยูนิตศัตรูที่เราเจอด้วยเนื้อหาที่บอกเล่านำเสนอเกี่ยวกับตำนานเทพ สถานที่ในจินตนาการ และเหล่าอสูรสัตว์ในนิยาย หากเรามีความรู้พื้นฐานหรือได้ศึกษามันมาก่อนก็จะสามารถซึมซับอินไปกับเรื่องราวภายในเกมได้เต็มอรรถรส ซึ่งสำนวนที่แปลก็เป็นคำพื้นๆภาษาบ้านๆเหมือนที่เราคุยสื่อสารกันปกติ โดยจากที่ได้ลองเวอร์ชันก่อนวางจำหน่าย (ย้ำอีกครั้งว่าก่อนวางขาย) ซับไทยในเกมมันยังไม่สมบูรณ์ดีนักมีปัญหาให้พบเจออยู่บ้าง เช่น เขียนสองประโยคติดกันไม่เว้นวรรค คำแปลขึ้นดีเลย์ไม่ตรงกับเสียงพูดบ้าง หรือพยัญชนะตัวสุดท้ายหล่นหายไปโผล่ในอีกประโยคถัดไป เป็นต้น ซึ่งปัญหากวนจิตกวนใจเหล่านี้มันมิใช่เรื่องที่แก้ยากเพราะเป็นแค่การจัดวางตำแหน่งผิดเท่านั้น ไม่ใช่การแปลผิดพลาดแต่อย่างใด และทาง โซนี่ เองก็แจ้งเตือนเราก่อนแล้วว่าอย่าเพิ่งเปิดใช้งานซับไทย เพราะพวกเขาอยากให้เรารอแพทช์เดย์วันปล่อยออกมาอัปเดตแก้ไขตรงจุดนี้ก่อน ฉะนั้นเมื่อถึงเวลาที่ตัวเกมพร้อมวางจำหน่ายพวกคุณทุกคนก็คงไม่ประสบปัญหาเหล่านี้แล้วละรวมถึงยังมีกิจกรรมเสริมใหม่ๆเติมสมทบเข้ามาอีก เช่น ตามหาวัตถุดิบ, ปิดรอยแยกมิติ, ล่าขุมทรัพย์ตามภาพลายแทง และอื่นๆอีกเยอะแยะ ซึ่งแค่เนื้อเรื่องหลักอย่างเดียวเราว่ามันก็ยาวเหยียดแล้วนะ ยิ่งบวกกิจกรรมเสริมเหล่านี้เข้าไปอีกบอกได้คำเดียวว่าใครที่คิดเก็บถ้วยแพลตทินั่มเตรียมตัวโต้รุ่งไม่ต้องหลับไม่ต้องนอน!อาณาจักรทั้งเก้าสวยงามโดดเด่นมีชีวิตชีวาเอกลักษณ์เฉพาะตัว, เก็บดีเทลพื้นผิวละเอียดยิบรอยบิ่นรอยบากมาครบ, ระบบคอมแบทปีนผาเหวี่ยงตัวลงมาฆ่าสุดสมูท, ศัตรูมีความหลากหลายท้าทายมากยิ่งขึ้น, เรื่องราวบทสรุปทิ้งทวนสุดเข้มข้น, เต็มอิ่มฟินไปกับซับไตเติ้ลภาษาไทย, เหล่าตัวช่วยเหลือมือใหม่ใครหน้าไหนก็เล่นได้, ไซด์เควสต์ต่างๆล้วนดึงดูดน่าสนใจ, ตัวละครคู่หูใจถึงพึ่งได้แถมมีเซอร์ไพร์ส, เฟรมเรตไหลลื่นหัวแตก, แต่งปรับสกิลสร้างบิลด์ตัวละครได้อิสระตามใจฉัน และเนื้อหาที่อัดแน่นยาวเหยียดคุ้มเกินราคาเควสต์รองมาในลักษณะเชิงบังคับไม่เล่นเวลเราก็ไม่ขึ้น กับมุมมองผ่านหลังที่เริ่มก่อปัญหาเวลาเจอมินิบอสหลายตัวพร้อมกัน