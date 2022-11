"Mario + Rabbids Sparks Of Hope" เผยเนื้อหาเสริมหลังวางจำหน่าย พร้อมให้เล่นปี 2566

เนื้อหาเสริมชุดแรกคือ Tower of Doooom ผู้เล่นจะได้เผชิญกับความท้าทายขั้นสุด เมื่อ Madame Bwahstrella ต้องการให้ Mario, Rabbid Peach และผองเพื่อนทำการเก็บกวาดหอคอยหลากมิติของเธอ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนเก่าอย่าง Spawny โดยส่วนขยายนี้จะเพิ่มโหมดเกมใหม่ให้ได้ต่อสู้มากขึ้น ผู้เล่นจะต้องใช้กลยุทธ์อย่างสูงเพื่อมุ่งหน้าขึ้นไปยังจุดสูงสุดของหอคอย พร้อมให้เล่นในช่วงต้นปี 2566ในเนื้อหาเสริมชุดที่สอง บรรดาฮีโร่ของเราจะได้เดินทางไปยังดวงดาวใหม่ ออกสำรวจสภาพแวดล้อมใหม่ ที่อัดแน่นไปด้วยตัวละครสนุกสนานมากมาย และมีหลากหลายความลับให้ค้นหา รวมถึงบรรดาศัตรูหน้าใหม่ที่ผู้เล่นจะได้พบเจอเป็นครั้งแรก เนื้อเรื่องใหม่นี้จะพร้อมให้เล่นช่วงกลางปี 2566สำหรับเนื้อหาเสริมชุดสุดท้าย Rabbid Mario, Rabbid Peach และ Rayman จะมารวมพลังกันในการผจญภัยสุดยิ่งใหญ่อลังการที่สนุกและน่าประหลาดใจ ผู้เล่นจะได้บังคับ Rayman และติดตามเหล่าฮีโร่ไปสำรวจดินแดนใหม่อันลึกลับ โดยเนื้อหาเสริมนี้จะพร้อมให้เล่นในช่วงปลายปี 2566ผู้ที่มีซีซันพาสจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาเสริมทั้งสามชุดได้ทันทีที่เปิดให้เล่น โดย Tower of Doooom จะมีให้เล่นเฉพาะผู้ที่ซื้อซีซันพาสเท่านั้น ส่วนเนื้อหาเสริมอีกสองชุดจะสามารถซื้อแยกต่างหากได้"Mario + Rabbids Sparks of Hope" วางจำหน่ายแล้วเฉพาะบน Nintendo Switch ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ubisoft.asia/mrsh/th-th/