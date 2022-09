RoV เปิดตัวสกินผีไทยตัวแรก Krasue Marja แจกฟรี 10 ก.ย.นี้

กิจกรรมแจกสกินฟรีเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 - 18 กันยายน เพียงเข้าเล่นเกมแล้วสะสมเครื่องเซ่นอัญเชิญผีกระสือให้ครบ 16 ชิ้น ก็สามารถแลกรับสกินใหม่ Krasue Marja ได้เลย และหากล็อคอินสะสมครบ 5 วัน ยังได้รับอิโมจิ "กระสือมา(แล้ว)จ้า" แบบถาวรอีกด้วยความหลอนยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ในวันที่ 9 - 12 กันยายนที่จะถึงนี้ RoV จะเปิดโหมดบันเทิงให้เล่น 4 วัน 8 โหมดไม่ซ้ำกัน เท่านั้นยังไม่พอ ในช่วงสุดสัปดาห์ (10 - 11 ก.ย.) เปิดให้เล่นสกินผีและเล่นฮีโร่ฟรีทุกตัว อยากลองฮีโร่ตัวไหนหยิบมาเล่นได้เลยสำหรับหนังสั้น RoV สุดหลอน "คืนขอผี" ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่มารวมตัวกันเพื่อทำพิธีอัญเชิญผี ด้วยหวังว่าผีจะสามารถบันดาลให้คำขอของพวกเขาเป็นจริงได้ ทว่ากลับเป็นต้นเหตุที่นำไปสู่ค่ำคืนอันแสนขวัญผวา นำแสดงโดยนักแสดงสาวสวย "มินนี่ ภัณฑิรา" และเสริมทัพความหลอนด้วย "แจ๊ค The Ghost Radio"นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแจกของที่ระลึกสุดพิเศษ ทั้งเสื้อยืดสุดลิมิเต็ด และหมวก First Blood สุดเท่ที่มาพร้อมโลโก้ The Ghost Radio สามารถเป็นเจ้าของได้จากกิจกรรม RoV เรื่องสยองสองบรรทัด เพียงคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรม บอกเล่าเรื่องสยองสองบรรทัด เพื่อชิงของที่ระลึกสุดพิเศษ 20 รางวัล ตั้งแต่ 8 - 14 กันยายนนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมกิจกรรมได้ที่เพจ Garena RoV Thailand