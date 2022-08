กลุ่มทุน Embracer ฮุบลิขสิทธิ์ "The Lord of the Rings"

ปัจจุบัน ลิขสิทธิ์ดังกล่าวก็อยู่ในมือ Middle-earth Enterprises สาขาย่อยใต้สังกัดบริษัทใหญ่ Saul Zaentz อีกที โดยข้อตกลงครั้งนี้จะซื้อกิจการเฉพาะส่วนสาขาย่อยและตกลงกันว่าจะไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดมูลค่าสื่งที่กลุ่มทุน Embracer จะได้รับคือสิทธิ์ในทุกสิ่งเกี่ยวกับวรรณกรรม The Lord of the Rings และ The Hobbit รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่อยู่ในมัชฌิมโลก ครอบคลุมหมดไม่ว่าจะเป็นการนำไปสร้างภาพยนตร์ วีดีโอเกม เกมกระดาน เกมการ์ด ของที่ระลึก สวนสนุก หรือละครเวทีสำหรับงานใหญ่ๆ ของเรื่องนี้ในปัจจุบันก็มีซีรีส์โทรทัศน์ Rings of Power ของค่ายแอมะซอน อนิเมชัน The War of the Rohirrim ค่ายวอร์เนอร์กำหนดฉายปี 2024 และเกมสมาร์ตโฟน Heroes of Middle-earth จากค่ายอิเลกโทรนิกอาร์ตที่ผ่านมา กลุ่มทุน Embracer ก็ได้เดินหน้าซื้อบริษัทต่างๆ พร้อมลิขสิทธิ์มาอยู่ใต้สังกัดตนเองเป็นจำนวนมหาศาล เหมาทั้งวงการวีดีโอเกมและสื่ออื่นๆ โดยล่าสุดก็เพิ่งคว้าสตูดิโอใต้สังกัดค่ายสแควร์เอนิกส์ไปพร้อมแฟรนไชส์ Tomb Raider ตามข่าวก่อนหน้า