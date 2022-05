หมื่นล้าน! สแควร์เอนิกส์ขายเหมาสตูดิโอผู้สร้าง "Tomb Raider"

การซื้อกิจการครั้งนี้จะเหมารวม 3 สตูดิโอใหญ่คือ Crystal Dynamics, Eidos และสแควร์เอนิกส์สาขามอนทรีออล รวมกันแล้วมีพนักงานประมาณ 1,100 คนพร้อมสำนักงาน 8 แห่งกระจายกันอยู่ทั่วโลกข้อเสนอของกลุ่ม Embracer คือเงินสด 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 10,300 ล้านบาท) โดยขณะนี้ยังต้องรอการตรวจสอบรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะสำเร็จและจ่ายจริงในไตรมาสหน้าระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนสิ่งที่จะมาพร้อมกันคือ IP วีดีโอเกมของแต่ละสตูดิโอ นำโดยซีรีส์แอคชันผจญภัย Tomb Raider ที่ทำยอดขายไปแล้ว 88 ล้านและอาร์พีจียุคไซเบอร์ Deus Ex กับยอดขาย 12 ล้าน รวมถึงเกมเก่าอย่าง Legacy of Kain และ Thief ทั้งหมดกว่า 50 รายการงานชิ้นใหญ่ล่าสุดจากสตูดิโอชุดเดียวกันนี้คือเกมลิขสิทธิ์ฮีโร่มาร์เวล Guardians of The Galaxy และ Avengers ทำลงคอนโซล PC ซึ่งกรณีของ Avengers ก็ไม่ประสบความสำเร็จมากนักเมื่อเทียบกับขนาดของแฟรนไชส์ปัจจุบัน กลุ่ม Embracer ก็เป็นทุนใหญ่อีกรายที่กำลังไล่ซื้อกิจการค่ายเกมแข่งกับเจ้าอื่น หากดีลนี้สำเร็จพวกเขาจะมีพนักงานรวมกว่า 14,000 คน ในจำนวนนี้เป็นนักพัฒนา 10,000 คนจากสตูดิโอย่อย 124 แห่ง มีคอนเทนท์ที่กำลังสร้างมากถึง 230 เกมซึ่งเป็นงานทุนสูงระดับ AAA กว่า 30 เกม