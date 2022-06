เปิดตัว "Ashfall" เกมโอเพ่นเวิลด์ NFT ที่สร้างมาเพื่อเว็บ 3.0

Web 3.0

สตูดิโอน้องใหม่ Liithos ออกมาประกาศเปิดตัวผลงานชิ้นแรกภายใต้ชื่อเกมทริปเปิลเอฟอร์มใหญ่ไตเติ้ลล่าสุดที่ถูกทำมาเพื่อ(ยุคอนาคตแห่งโลกอินเทอร์เน็ต) นั่งแท่นคุมบังเหียนโดยซีอีโอผู้เป็นอดีตพนักงาน โซนี่ มานานกว่า 13 ปีที่เคยมีส่วนช่วยพัฒนาตัวละคร Joel และ Ellie ให้กับเกม The Last of Us ในขณะที่ทางครีเอทีฟไดเร็กเตอร์เกม Days Gone และ Syphon Filter จาก Bend Studio จะรับตำแหน่งรองประธานด้านครีเอทีฟสำหรับ Ashfall นั้นมันจะเป็นเกมแนวโอเพ่นเวิลด์ที่ขับเคลื่อนด้วยเรื่องราว ซึ่งบอกเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ในยุคหลังวันสิ้นโลกอันเป็นผลพวงมาจาก ภาวะโลกร้อน ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง ทั้งแผ่นดินไหว เกิดคลื่นพลังงานก่อกวนปริศนา และมีภูเขาไฟปะทุลุกลามต่อเนื่องเกิดเป็นรอบมหาสมุทรแปซิฟิกตัวละครของผู้เล่นต้องต่อสู้อยู่รอดภายในเมืองซีแอตเทิล ที่ถูกปกคลุมเต็มไปด้วยฝุ่นควันและขี้เถ้าจากปากปล่องภูเขาไฟ โดยช่วงเริ่มแรกมันจะดูคล้ายกับประสบการณ์เกมแบบเล่นคนเดียว แต่เมื่อเล่นไปสักพักตัวเกมจะค่อยๆสอดแทรกองค์ประกอบของ PvP และ PvE เข้ามา อีกทั้งซึ่งถึงแม้มันจะเป็นสิ่งที่เกมเมอร์ต่างมองในแง่ลบ แต่ในมุมมองของสองอดีตพนักงาน โซนี่ พวกเขากลับเชื่อมั่นว่านี่จะเป็นสิ่งที่เข้ามาช่วยเชื่อมโยงเติมเต็มประสบการณ์ของคนเล่นกับตัวเกม โดยเขาเปรียบวิดีโอเกมเป็นเหมือนดั่งสถานีรถไฟ ที่มีบล็อคเชนเป็นรางคอยนำส่งสินทรัพย์ NFT อันมีค่าไปถึงมือผู้เล่นที่รอคอยในสถานีปลายทาง