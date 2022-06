เผยเกมเพลย์ เล่นซ่อนแอบใน "สิงหาสับ" ฉบับเกม

โดยเหล่าสมาชิก Xbox Game Pass ทั้งหลายจะได้รับสิทธิพิเศษเล่นมันแบบเดย์วันอีกเช่นเคย

"เมื่อกลุ่มแฟนคลับคอมมิวนิตี้เรียกร้องขอกันเข้ามา เราก็ได้ตอบสนองพวกเขาด้วยการจับมือเป็นพันธมิตรกับ Sumo เพื่อนำประสบการณ์ The Texas Chain Saw Massacre มาสู่แพลตฟอร์ม Xbox One และ PlayStation 4 ในแนวทางที่ยังคงสงวนรักษารูปแบบเกมเพลย์และสีสันโทนบรรยากาศของแฟรนไชส์เอาไว้ ในขณะเดียวกันเราก็มอบในสิ่งที่ผู้เล่นต่างต้องการ มันเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำให้แฟนทุกหมู่เหล่าสามารถสัมผัสและเข้าถึงวิสัยทัศน์ของเราภายในเกม"

"นับตั้งแต่ที่ตัวเกมถูกประกาศเปิดตัว หนึ่งในคำถามหลักที่เราได้รับมาตลอดนั่นคือ 'เมื่อไหร่พวกเขาจะได้เห็นฟุตเทจเกมเพลย์จริงๆของมันเสียที' วันนี้จึงถือเป็นข่าวดีสำหรับพวกเขาที่จะได้เห็นในสิ่งที่ตนร้อนรนอยากชมกันมานาน แถมยังมีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดช่วงเวลาที่พวกเขาจะได้สัมผัสมันด้วยตัวเอง เราหวังว่าแฟนๆจะรู้สึกตื่นเต้นไปกับเทรลเลอร์ฉบับอันคัตของเกม The Texas Chain Saw Massacre ที่เรานำมาแสดง"

Gun Interactive ร่วมกับทีมพัฒนา Sumo Nottingham ออกมาประกาศเตรียมวางจำหน่ายผลงานเกมไล่ล่าขวัญผวาสร้างจากหนังในชื่อเดียวกัน ที่มีกำหนดลงให้เล่นกันบนทั้งเครื่องและ(ผ่าน Steam) ภายในปี 2023เอ็กเซคิวทีฟโปรดิวเซอร์ กล่าวในงานแถลงข่าวระบุว่าโดยในงานพวกเขาได้มีการปล่อยเทรลเลอร์ตัวอย่างการเล่นของเกม The Texas Chain Saw Massacre ออกมาให้แฟนๆได้รับชมกันเป็นครั้งแรก ซึ่งเราจะได้เห็นตัวละครสมาชิกในครอบครัวขยันเชือดออกวิ่งไล่ล่าสังหารเหยื่อ ในขณะที่ผู้เล่นฝั่งผู้รอดชีวิตต้องคอยหลบซ่อนตัวและทำทุกวิถีทางเพื่อหนีออกไปจากบ้านนรกหลังนี้ไดเร็กเตอร์ด้านการสื่อสารแห่ง Gun Interactive กล่าวทิ้งท้าย