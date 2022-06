สร้างใหม่! "The Last of Us Part I" ลงทั้ง PS5 และ PC

ตัวเกมจะเป็นการหยิบนำเอาเกม The Last of Us ต้นฉบับที่เคยลงให้กับเครื่อง PS3 เมื่อ 10 ปีก่อน มาทำการปัดฝุ่นรีเมคสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการผจญภัยของ Joel และ Ellie อีกครั้งด้วยขุมพลังเทคโนโลยีและฮาร์ดแวร์ในยุคปัจจุบัน

gematsu

บริษัท Sony Interactive Entertainment ร่วมกับสตูดิโอ Naugthy Dog ประกาศเปิดตัวผลงานเกมเวอร์ชันรีเมคที่ถูกทำใหม่สำหรับแพลตฟอร์มและโดยตัวเกมจะวางขายก่อนบนเครื่อง PS5 ในวันที่ 2 กันยายนนี้ สนนราคา 69.99 เหรียญ ขณะที่เวอร์ชันพีซีนั้นยังไม่ได้กำหนดวันที่ชัดเจนโดยแฟนๆจะได้สัมผัสกับเกมเพลย์ที่ดูทันสมัยขึ้น การบังคับควบคุมที่ถูกปรับปรุงใหม่ และเหล่าออพชั่นตัวช่วยการเข้าถึงที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถสนุกเอ็นจอยไปกับเกมนอกเหนือจากภาพกราฟิก พื้นผิวโมเดล เอฟเฟกต์ การสำรวจ และแอ็คชั่นการต่อสู้ที่ถูกยกระดับขึ้นแล้ว ผู้เล่นบนเครื่อง PS5 ยังจะได้สัมผัสประสบการณ์ความสมจริงจากระบบเสียง, ระบบสั่นและลูกเล่นแรงต้านไกปืนอีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณถลำดำดิ่งไปกับเรื่องราวซิงเกิลเพลย์เยอร์ของเกม The Last of Us Part I และเนื้อหาปฐมบทด้วยความรู้สึกแปลกใหม่อย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนในเวอร์ชันรีเมคใหม่นี้ ทางผู้กำกับ "Neil Druckmann" ได้ส่งไม้ต่อมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบไปให้สองไดเร็กเตอร์อย่างและมาช่วยคุมดูแลโปรเจกต์ ซึ่งทั้งคู่ต่างล้วนมีประสบการณ์โชกโชนจากเกม Uncharted 4: A Thief’s End มาแล้ว โดยทางแมทธิวเขาเคยเป็นถึงหัวหน้าผู้ออกแบบระบบเกมเพลย์และตัวช่วยเหลือต่างๆในเกม The Last of Us Part II ขณะเดียวกันฌอนเองก็เคยเป็นครีเอทีฟไดเร็กเตอร์ให้กับเกม Uncharted: The Lost Legacy ดังนั้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์และความชำนาญด้านเทคนิคของพวกเขาทั้งสองนับว่ามากพอที่จะทำให้แฟนๆรู้สึกอุ่นใจส่วนเรื่องเซอร์ไพรส์ท้ายสุดที่ถูกประกาศเปิดเผยภายในงาน Summer Game Fest 2022 นั่นคือโปรเจกต์เกมออนไลน์สแตนด์อโลนแยกเดี่ยว(ชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการ) ที่ทางทีมงาน Naughty Dog สัญญาว่ามันจะถูกสร้างขึ้นมาในระดับสเกลที่ใหญ่พอๆกับประสบการณ์เกมแบบเล่นคนเดียว เพราะมันจะเป็นเกมออนไลน์ที่มีเนื้อเรื่องของตัวเอง นำเสนอตัวละครหน้าใหม่กับเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอีกฟากฝั่งของสหรัฐฯ คุมบังเหียนโดยทีมงานมากฝีมือจากทั้งซีรีส์ Uncharted และ The Last of Us ซึ่งพวกเรา