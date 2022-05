เกมดัง Gran Turismo และ Horizon เตรียมทำหนังซีรีส์ลงสตรีมมิง

ข้อมูลดังกล่าวมาจากช่วงถามตอบเกี่ยวกับแผนก PlayStation Productions รับผิดชอบการนำ IP วีดีโอเกมไปทำเป็นสื่อประเภทอื่นอย่างซีรีส์ยาวหรือภาพยนตร์ โดยจะร่วมมือกับบริษัทโปรดักชันภายนอกอีกทีทางโซนีระบุว่าการดัดแปลงเกมแอคชันผจญภัย Horizon จะไปอยู่กับค่าย Netflix และเกมแข่งรถ Gran Turismo จะประกาศช่องทางเผยแพร่ในภายหลังนอกจากนี้ ซีรีส์คนแสดงจริง God of War ที่เคยมีข่าวลือก็ได้รับการยืนยันในงานว่าเป็นเรื่องจริงเช่นกัน กำหนดฉายผ่านบริการ Prime Video ของค่ายแอมะซอนปัจจุบัน เกมดังจากคอนโซลเพลย์สเตชันก็ได้เดินหน้าทำหนังหรือซีรีส์คนแสดงอย่างต่อเนื่อง อย่างเช่น Uncharted ที่เพิ่งทำรายได้มหาศาลทั่วโลก ส่วนฝั่งจอแก้วก็มี The Last of Us ที่กำลังจะลงช่อง HBO และเกมรถซิ่งติดอาวุธ Twisted Metal ไปอยู่กับบริการสตรีมมิง Peacock