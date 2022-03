แอมะซอนเล็ง "God of War" ทำซีรีส์คนแสดงจริง

ผู้ที่ให้ข่าวเรื่องนี้คือโปรดิวเซอร์ "มาร์ค เฟอร์กัส" และ "ฮอว์ค ออสบี" จากเรื่อง The Expanse พร้อมกับผู้อำนวยการสร้าง "ราฟ จัดกินส์" จากเรื่อง The Wheel of Time รวมถึงแผนกโทรทัศน์โซนีพิคเจอร์สและบริษัทเพลย์สเตชันโปรดักชันส์ที่รับผิดชอบการนำเกมมาดัดแปลงด้วยอย่างไรก็ตาม โครงการก็อยู่ในขั้นเจรจายังไม่มีการวางตัวทีมงาน โดยทางโซนีและแอมะซอนปฏิเสธจะให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เกม God of War เป็นผลงานของสตูดิโอ Santa Monica เริ่มมาตั้งแต่ปี 2005 บนคอนโซล PS2 เล่าเรื่องเกี่ยวกับ "เครโตส" ยอดนักรบสปาร์ตาผู้ต่อสู้กับเทพเจ้ากรีกเพื่อล้างแค้นให้ครอบครัว ขึ้นชื่อด้านความรุนแรงติดเรตมีทั้งฉากสังหารเลือดสาดและเนื้อหาทางเพศหลังจากภาคแรก ตัวเกมก็ได้รับความนิยมทำภาคต่อภาคแยกออกมาจำนวนมาก ล่าสุดคือ God of War Ragnarok ย้ายไปตะลุยยุโรปเหนือ กำลังจะวางจำหน่ายบนคอนโซล PS4 และ PS5 ภายในปี 2022นอกจากเกมนี้ แฟรนไชส์ดังของเพลย์สเตชันก็มีการแยกย้ายไปลงบริการสตรีมมิงแตกต่างกันหลายเจ้า โดยทาง HBO ได้ซีรีส์จากเกม The Last of Us ขณะที่บริการ Peacock ได้เกมยิงซิ่งรถ Twisted Metal ไป