คอลลาโบ "RoV X Demon Slayer" เปิดตัวสกินใหม่ Tanjiro และ Nezuko แล้ววันนี้

Tanjiro Kamado และ Nezuko Kamado จะเข้าสู่สมรภูมิ RoV ในฐานะสกินใหม่ของฮีโร่ "Yan" และ "Keera" ซึ่งไม่ได้นำมาแค่รูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้น แต่ยังมาพร้อมเอฟเฟกต์ตามแบบฉบับอนิเมะ ทั้ง "ปราณวารี" และ "Hi no Kami Kagura" ของ Tanjiro และ "วิชาเลือดอสูร" ของ Nezuko ทำให้ผู้เล่นได้อรรถรสเช่นเดียวกับการชมอนิเมะ "ดาบพิฆาตอสูร"นอกจากสกินใหม่ของ 2 ตัวละครหลักแล้ว ยังมีไอเทมสุดพิเศษอีกมากมาย เช่น รูปโปรไฟล์, อิโมจิ, เอฟเฟกต์ต่าง ๆ ภายในเกม พร้อมทั้งสกินใหม่ของฮีโร่ซัพพอร์ตสุดน่ารักอย่าง "Alice The Butterfly Mansion Girl" ที่มาในชุดพยาบาลของคฤหาสน์ผีเสื้อ ซึ่งสกินใหม่นี้สามารถรับได้ในกิจกรรม "RoV มันส์ต้องห้า" เพียงเข้าร่วมกิจกรรมและทำภารกิจให้สำเร็จก็จะได้รับสกินฟรีทันทีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรม "RoV X Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" ได้ที่ https://rov.in.th/ และแฟนเพจ Garena RoV Thailand