"Garena Get & Give" ชวนโหวตคอสเพลย์เยอร์คนโปรด ส่งพลังบวกให้สังคม

ภายในงาน Garena World 2022 โซน Garena Get & Give จะพาทุกคนไปร่วมเรียนรู้ สนุก พร้อมแบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม ด้วยกิจกรรมไฮไลท์ต่าง ๆ ดังนี้หลังจากเปิดโอกาสให้เหล่าคอสเพลย์เยอร์และเกมเมอร์ได้ร่วมโชว์ความคิดสร้างสรรค์และสนุกไปกับการแต่งกายเป็นตัวละครจากเกมของการีนา ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ภายในงาน Garena World 2022 วันที่ 2 เมษายนนี้ เตรียมลุ้นกับการประกาศผลผู้ชนะที่จะคว้ารางวัลมูลค่ารวมกว่า 80,000 บาท พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการโหวตเพื่อเฟ้นหาผู้ที่จะได้รับรางวัล People Choice Awardขณะลงคะแนนโหวต People Choice Award ผู้ร่วมโหวตจะมีโอกาสเลือกทั้งคอสเพลย์เยอร์ที่ชื่นชอบ และโครงการเพื่อสังคมที่อยากสนับสนุน บนเว็บไซต์ Garena World 2022 โดยทุกคะแนนโหวตจะถูกเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคจำนวน 10 บาท ซึ่งการีนาจะสมทบทุนและนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิที่ผู้ร่วมโหวตแต่ละคนได้เลือกเอาไว้ จากโครงการทั้งหมด 3 ด้านที่การีนาและเทใจคัดเลือกมา ได้แก่โครงการ Life Hero x ลูกเหรียง ทุนการศึกษาเพื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้โครงการ Ooca: Wall of Sharing เพื่อช่วยนักศึกษาที่มีความเครียดให้เข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้ง่ายขึ้นโครงการ Bye Bye Plastic Bag Thailand เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาสิ่งแวดล้อมชอบคอสเพลย์เยอร์คนไหน หรือ อยากสนับสนุนโครงการใด ก็สามารถไปร่วมโหวตกันได้เลย ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน เวลา 11.00 น. จนถึงวันที่ 3 เมษายน เวลา 23.59 น.พบกับทอล์คพิเศษจากเหล่ากูรูในวงการเกมและอีสปอร์ตที่จะมาร่วมแชร์มุมมองและประสบการณ์ตรงจากการทำงาน และสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางบนเส้นทางอาชีพที่รัก ไม่ว่าจะเป็นมุมมองจากเบื้องหลังของวงการจากผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ GamingDose และAssistant Manager Game Operation บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้อยู่เบื้องหลังการโปรโมทเกม RoV สุดฮิต ในวันที่ 2 เมษายน เวลา 15.00 – 16.00 น. และมุมมองจาก 2 คอสเพลย์เยอร์ที่ผันตัวมาเป็นสตรีมเมอร์ ได้แก่เจ้าของเพจ ท๊อฟฟี่เป็นตุ๊ดซ่อมคอม และหรือ Thames Malerose ในวันที่ 3 เมษายน เวลา 13.00 – 14.00 น. พร้อมเผยจุดเริ่มต้นในสายอาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วงการเกมและอีสปอร์ต ไปจนถึงประสบการณ์และความท้าทายจากอาชีพของตนผู้ที่สนใจสามารถร่วมสนุก รับฟังประสบการณ์และเปิดรับมุมมองหลากหลายในวงการเกม-อีสปอร์ต พร้อมส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้กับสังคมไปกับ Garena Get & Give ได้ที่ https://garenaworld.in.th/getandgive