บริษัทจีน NetEase ซื้อตัวนักสร้างเกม Suda51

เดิมที สตูดิโอ Grasshopper Manufacture ก็เริ่มก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 1998 จนเมื่อปี 2013 ก็โดนกลุ่มบริษัท Gungho เข้ามาซื้อกิจการ และได้ปล่อยต่อให้กับ NetEase ตามข่าวที่ประกาศมาครั้งนี้ซีอีโอของสตูดิโอคือนักสร้างเกม "ซุดะ โกอิจิ" หรืออีกชื่อในวงการว่า Suda51 มีผลงานเด่นอย่างเช่นเกมมือสังหาร killer7 ซีรีส์ No More Heroes และแอคชันอาร์พีจี Let it Die เคยร่วมมือกับค่ายยักษ์ใหญ่มากมายเป็นผู้จัดจำหน่ายให้ แถลงการณ์ของ NetEase ระบุว่าพวกเขาได้เซ็นสัญญากันตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม โดยทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยเกี่ยวกับการสร้างเกมคอนโซลที่แปลกใหม่และเห็นพ้องต้องกัน พร้อมจะสนับสนุนด้านธุรกิจเงินทุนให้กับ Grasshopper Manufacture ทำผลงานในแบบฉบับของตนเองในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทเกมจีนหลายรายก็พยายามขยายฐานออกไปนอกประเทศเนื่องจากนโยบายรัฐไม่สนับสนุนวงการ โดยกรณีของ NetEase ก็มีข่าวว่าจะเอาจริงเอาจังด้านคอนโซลถึงกับตั้งสตูดิโอแห่งใหม่ในเมืองโตเกียวไว้แล้ว