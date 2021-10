เกมเมอร์ไทยเฮ! "God of War Ragnarök" พร้อมรองรับภาษาไทย

God of War Ragnarök ดำเนินเรื่องต่อจากเหตุการณ์ในภาคที่แล้ว "เครโทส" และ "เอเทรียส" จะต้องผจญภัยลึกเข้าไปอาณาจักรทั้งเก้าเพื่อค้นหาคำตอบ และเตรียมตัวรับมือกับการต่อสู้ที่จะนำมาซึ่งจุดจบของโลกตามคำทำนาย ขณะที่กำลังจะเกิดแร็กนาร็อกขึ้น เครโทสและเอเทรียสจะต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจครั้งสำคัญที่พวกเขาต้องเลือกระหว่างความปลอดภัยของครอบครัวหรืออาณาจักรเกมเพลย์ยังคงเป็นแนวแอ็คชั่นผจญภัยที่ผู้เล่นจะได้ออกสำรวจอาณาจักรต่าง ๆ ผ่านมุมกล้องแบบ Long take ที่จะทำให้ผู้เล่นดื่มด่ำไปกับเนื้อเรื่องแบบไร้รอยต่อ พร้อมเผชิญหน้ากับศัตรูหลากชนิดทั้งสัตว์ประหลาด อสุรกาย และเทพจากตำนานนอร์ส จัดการเหล่าศัตรูด้วยอาวุธคู่ใจ ไม่ว่าจะเป็น Leviathan Axe, Blades of Chaos และ Guardian Shield ที่กลับมาให้ใช้งานอีกครั้ง พร้อมความสามารถใหม่ของทั้งเครโตสและเอเทรียสGod of War Ragnarök เตรียมวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม PlayStation 4 และ PlayStation 5 ในปี 2022 พร้อมรองรับบทบรรยายและเมนูภาษาไทยเต็มรูปแบบ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ PlayStation Asia