ชนะเลิศ! "The Last of Us Part II" กวาด 7 รางวัลจาก The Game Awards

ในปีนี้ นักข่าวผู้จัดงาน "เจฟ คีลีย์" ก็เลือกใช้วิธีถ่ายทอดสดออนไลน์อย่างเดียวไม่มีผู้ชมในห้องส่งตามสถานการณ์ไวรัส จัดเวทีหลักที่ลอสแองเจลิสพร้อมการแสดงประกอบรายการจากรอบโลก ตรงกับช่วงเช้าตามเวลาประเทศไทยวันนี้นอกจากรางวัลเอง ไฮไลท์หลักอีกอย่างของงานคือการเปิดตัวเกมดัง รวมถึงการอัพเดตเนื้อหาหรือปล่อยหนังตัวอย่างใหม่ ซึ่งก็มีเซอร์ไพร์สมาให้ชมกันทุกปีเกณฑ์การตัดสินจะเริ่มจากคนในวงการ ผู้เชี่ยวชาญ และสื่อช่วยกันเสนอชื่อขั้นแรก จากนั้นจะตัดเหลือผู้เข้าชิงจำนวนหนึ่งให้โหวตซ้ำอีกรอบ แบ่งเป็นน้ำหนักคะแนนส่วนใหญ่จากคณะกรรมการและนับอีกส่วนเล็กน้อยจากสาธารณชนสำหรับผู้ชนะในสาขาต่างๆ ที่ประกาศออกมาก็มีดังนี้- The Last of Us Part II- Ghost of Tsushima- Elden Ring- The Last of Us Part II- Laura Bailey ในบท Abby - The Last of Us Part II- The Last of Us Part II- Ghost of Tsushima- Final Fantasy 7: Remake- The Last of Us Part II- Tell Me Why- No Man’s Sky- Hades- Among Us- Fall Guys: Ultimate Knockout- Half-life: Alyx- The Last of Us Part II- Hades- The Last of Us Part II- Final Fantasy 7: Remake- Mortal Kombat 11: Ultimate- Animal Crossing: New Horizons- Microsoft Flight Simulator- Tony Hawk’s Pro Skater 1+2- Among Us- Rachell 'Valkyrae' Hofstetter- Phasmophobia- Heo 'ShowMaker' Su- Danny 'Zonic' Sorensen- League of Legends- Eefje 'Sjokz' Depoortere- G2 Esports- League of Legends World Championship 2020