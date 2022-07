ข่าวจริง! กทพ. เปิดให้ลงทะเบียนปรับปรุงข้อมูลบัตร Easy Pass เป็น Easy Pass Plus เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบ M-Flow

วันนี้ (6 ก.ค.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องกทพ. เปิดให้ลงทะเบียนปรับปรุงข้อมูลบัตร Easy Pass เป็น Easy Pass Plus เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบ M-Flow ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริงการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เปิดให้ผู้ใช้บริการบัตร Easy Pass ลงทะเบียนปรับปรุงข้อมูลด้วยตนเองทาง EXAT Portal Application หรือ www.thaieasypass.com เพื่อยกระดับบัตร Easy Pass เป็น Easy Pass Plus เตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พร้อมรับสิทธิ์และรางวัลเป็นของขวัญรับเทศกาลปีใหม่ 2566 ในกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการบัตร Easy Pass ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป กทพ. ได้เปิดให้ผู้ใช้บริการบัตร Easy Pass ลงทะเบียนปรับปรุงข้อมูลในระบบด้วยตนเองผ่าน EXAT Portal Application หรือ www.thaieasypass.com โดยมีขั้นตอน ดังนี้– กรอกรายละเอียด ตรวจสอบหรือแก้ไข ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล บัตรประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขบัตร OBU หรือ เลขสมาร์ทการ์ด (S/N) อีเมล และทะเบียนรถ– เลือกรายการบัตร Easy Pass เพื่อใช้งาน M-Flow– กดสมัคร Easy Pass Plus พร้อมให้ความยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล– ยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP จากหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนในระบบ– ระบบจะแจ้งสถานะการสมัครเป็น Easy Pass Plus เรียบร้อยแล้ว– กทพ. จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและแจ้งผลในภายหลังไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนในระบบเมื่อสามารถเชื่อมต่อกับระบบ M-Flow แล้วทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการบัตร Easy Pass ที่ปรับปรุงข้อมูลในระบบเป็น Easy Pass Plus แล้วจะได้รับในอนาคต คือ สามารถเข้าใช้ช่อง M-Flow โดยตัดเงินในบัญชีบัตร Easy Pass ได้ทันที โดยไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิก M-Flow ใหม่ และยังสามารถเข้าใช้บริการในช่อง Easy Pass/M-Pass ได้ตามปกติเหมือนเดิม (ปัจจุบัน กรมทางหลวงเปิดให้บริการระบบ M-Flow บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 ด่านธัญบุรี 1 ด่านธัญบุรี 2 ด่านทับช้าง 1 ด่านทับช้าง 2)นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการบัตร Easy Pass ที่ลงทะเบียนปรับปรุงข้อมูลในระบบเป็น Easy Pass Plus เรียบร้อยแล้ว จะได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อรับสิทธิ์และรางวัลเป็นของขวัญรับเทศกาลปีใหม่ 2566 ที่ กทพ. จัดเตรียมไว้ให้เฉพาะผู้เข้าร่วมโครงการเท่านั้นติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center 1543 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือจุดแนะนำการลงทะเบียน Easy Pass Plus ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำในการลงทะเบียนปรับปรุงข้อมูลในระบบเป็น Easy Pass Plus ณ ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ในวันทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 14.30 น.)ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.exat.co.th/home/ หรือโทร. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center 1543หน่วยงานที่ตรวจสอบ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม